Fue identificado como Óscar Duarte Zepeda, alias “El Japonés”, el hombre que fue hallado en una hielera, señalado a su vez como presunto integrante de Los Chapitos; se le atribuye el asesinato a Los Mayos.

Los restos fueron encontrados el sábado 7 de noviembre, en la colonia Los Mezcales, al norte de Culiacán, Sinaloa, dentro de una hielera camaronera, lo que provocó una intensa movilización de las autoridades.

De acuerdo con lo dado a conocer, Óscar Duarte Zepeda era primo de Alberto Zepeda Cano, “El Chapito Lomas”, vinculado al líder de la facción de Los Chapitos, Iván Archivaldo Guzmán.

Los Chapitos: identifican los restos de Óscar Duarte Zepeda “El Japonés” hallados en una hielera

La tarde del domingo 8 de noviembre, familiares reconocieron los restos descuartizados hallados en una hielera en la colonia Los Mezcales: era Óscar Duarte Zepeda “El Japonés”.

Identifican los restos de "El Japonés", presunto integrante de Los Chapitos (Redes sociales)

La identificación se dio tras el traslado de los restos a las instalaciones del Servicio Médico Forense, posterior al levantamiento del cuerpo por parte de la Dirección General de Investigación Pericial.

De momento, la Fiscalía General del Estado no se ha pronunciado; sin embargo, se daría apertura a una carpeta de investigación para dar con los responsables y las razones detrás del asesinato.

Medios de comunicación apuntan a la disputa con la Mayiza, debido a que “El Japonés” era primo de “El Chapito Lomas”, operador y parte de la seguridad de Iván Archivaldo.

Óscar Duarte Zepeda “El Japonés”: lo que se sabe de su asesinato

Alrededor de las 20:30 horas del sábado 7 de noviembre se reportó el hallazgo de una hielera camaronera frente a un negocio en calles de la colonia Los Mezcales, lo que provocó movilización policial.

Los restos se encontraron desmembrados entre las calles Benjamín J. López y Vinoramas, al norte de Culiacán, sin reportes de testigos.

Junto a la hielera había un mensaje, del que hasta el momento se desconoce su contenido.