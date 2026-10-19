El 16 y 17 de octubre, fuerzas federales y autoridades de Sinaloa realizaron dos acciones coordinadas que permitieron detener a cinco integrantes de una célula delictiva.

Entre los detenidos se encuentra Jesús Abraham N, alias “Talibán”, señalado como persona de confianza de Juan Benito N, alias “Beny 17”, jefe regional de Los Chapitos.

Los detenidos fueron ubicados en El Rosario y Mazatlán, donde las autoridades aseguraron armamento y equipo táctico; además, uno de los integrantes es de nacionalidad colombiana.

Cae 'El Talibán' y 4 miembros de Los Chapitos en operativo en Sinaloa (Captura de pantalla)

¿Qué se sabe del operativo contra Los Chapitos en Sinaloa?

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informó que las detenciones derivaron de trabajos de Inteligencia Militar Central realizados durante los últimos días.

En el operativo participaron Fuerzas Especiales de la Guardia Nacional y del Ejército, con apoyo de tres helicópteros de la Fuerza Aérea Mexicana.

Las acciones se realizaron en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, como parte de una operación contra integrantes del Cártel del Pacífico.

Violencia en México (Cuartoscuro / Chris Noyola Martínez )

El primer operativo ocurrió el 16 de octubre en El Rosario, donde fueron detenidos cuatro integrantes de una célula delictiva.

Los detenidos formarían parte del círculo de seguridad de Oscar Luciano N, alias “Casco” o “81”, identificado como jefe regional de Los Chapitos.

Un día después, los trabajos de inteligencia permitieron localizar y detener a Jesús Abraham N en Mazatlán, quien tenía armamento y un vehículo.

La Sedena señaló que los cinco detenidos están relacionados con el secuestro y homicidio de 10 trabajadores de Canam/Vizsla Silver Corp., ocurrido en enero.

También son investigados por el secuestro de cuatro turistas procedentes del Estado de México, registrado en febrero en Mazatlán.

Los detenidos y los objetos asegurados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República, con sede en Culiacán, para continuar las investigaciones correspondientes.