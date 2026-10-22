Elementos de la Policía Estatal Preventiva de Sinaloa detuvieron en el municipio de Culiacán, a Joel Isaías Gaspar, alias “El Coco Ranas”, operador de la facción criminal de Los Chapitos.

De acuerdo con información oficial, el sujeto fue asegurado durante un operativo especial que se puso en marcha la noche del miércoles 21 de octubre en inmediaciones de la Colonia Lomas del Sol.

Cabe destacar que Joel Isaías Gaspar Magañas, conocido por su apodo de el “Coco Ranas”, es señalado por ser un presunto operador de la célula delictiva de “Los Ranas” vinculada a Los Chapitos del Cártel de Sinaloa.

Detienen a “El Coco Ranas” de Los Chapitos en Culiacán

La noche del miércoles 21 de octubre de 2026, elementos de la Policía Estatal Preventiva y del Ejército Mexicano detuvieron a 4 personas durante un despliegue de seguridad en Culiacán, Sinaloa.

La intervención de las fuerzas federales y estatales se registró exactamente a las 22:50 horas en un inmueble que se ubica sobre la calle Profesora Emilia Obeso del fraccionamiento Lomas del Sol.

Entre los capturados se encuentra un hombre que ha sido identificado como Joel Isaías Gaspar, conocido como “El Coco Ranas”, quien es señalado por liderar la cédula criminal de Los Ranas.

En el despliegue táctico, las autoridades decomisaron armamento pesado de uso exclusivo, granadas de fragmentación y empaques con sustancias químicas con características similares a las del fentanilo.

Sobre “El Coco Ranas” y los otros sujetos se informó que fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal de la Fiscalía General de la República (FGR) para resolver su situación jurídica.

Joel Isaías Gaspar, “El Coco Ranas” de Los Chapitos, es detenido en Culiacán (Especial)

Señalan a “El Coco Ranas” como líder de grupo vinculado a Los Chapitos

Reportes de inteligencia señalan que Joel Isaías Gaspar fue detenido debido a que se le ubica como un generador de violencia en la capital del estado de Sinaloa.

De acuerdo con las indagatorias preliminares de seguridad, el detenido tiene vínculos directos con el grupo armado conocido como Los Ranas, el cual mantiene presencia en zonas urbanas de Culiacán.

Informes periodísticos y de seguridad atribuyen a esta célula delictiva una presunta afinidad y operación al servicio de la facción de Los Chapitos, dentro de la estructura del Cártel de Sinaloa.

No obstante, estas líneas de investigación y vínculos criminales continúan bajo análisis, mientras se desarrollan las diligencias y sustentación legal tras la detención de “El Coco Ranas”.