El estado de Guerrero cerró con éxito el Tianguis Turístico México 2026, consolidando su liderazgo nacional con resultados históricos, anuncios relevantes y eventos emblemáticos que fortalecen su proyección turística.

Uno de los momentos más significativos fue la develación del billete conmemorativo del Sorteo Superior No. 2883 de la Lotería Nacional, dedicado a la edición número 50 del Tianguis Turístico de México.

El acto fue encabezado por la secretaria de Turismo federal, Josefina Rodríguez Zamora; el titular de Turismo en Guerrero, Simón Quiñones Orozco; y la directora de la Lotería Nacional, Olivia Salomón Vibaldo.

Guerrero impulsa proyección turística con Tianguis Turístico 2026

Durante el evento se destacó el valor simbólico del billete conmemorativo, que llevará el mensaje del turismo mexicano a todo el país en una edición histórica que celebra cinco décadas de este encuentro, nacido en Acapulco.

Como parte de la agenda, también se reconoció la labor de jóvenes del programa Hogar del Sol, quienes participaron como facilitadores turísticos, brindando orientación a visitantes y contribuyendo al éxito del evento.

Asimismo, se presentó la Ruta del Café de Atoyac de Álvarez, proyecto impulsado en coordinación entre autoridades y sector privado, alineado con la estrategia de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda para descentralizar el turismo y fortalecer nuevos destinos.

Autoridades destacaron el respaldo de la mandataria estatal, cuyo acompañamiento fue clave para la recuperación y posicionamiento de Acapulco como uno de los destinos más importantes del país.

Guerrero reafirma liderazgo turístico en cierre del Tianguis Turístico 2026. (Cortesía)

Tianguis Turístico 2026 registra cifras récord en Guerrero

La Secretaría de Turismo federal informó que esta edición alcanzó ventas por mil 038 millones de pesos, lo que representa un incremento del 137% respecto a 2024.

Además, se contabilizaron 64 mil 138 citas de negocios, un crecimiento del 79.4%, lo que refleja la confianza del mercado turístico nacional e internacional.

El secretario Simón Quiñones Orozco destacó que, por primera vez, se incorporó la venta directa de paquetes turísticos al público, como parte de una estrategia innovadora para ampliar el alcance del evento.

Finalmente, esta edición integró iniciativas como el Foro de Inversiones Turísticas, el programa Acapulco se Transforma Contigo y pabellones de turismo comunitario y financiamiento.

Con estos resultados, Guerrero reafirma su compromiso de impulsar el desarrollo turístico y consolidarse como el “Hogar del Sol” ante México y el mundo.