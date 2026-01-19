Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se destacaron los avances en materia de seguridad registrados en Guerrero como parte de la estrategia nacional.

Gracias a la coordinación con la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, la entidad se posiciona como referente nacional en la disminución de la violencia, al registrar en diciembre de 2025 la cifra más baja de homicidios dolosos desde 2014.

Guerrero destaca a nivel nacional en seguridad con reducción histórica de homicidios

De acuerdo con las cifras presentadas, la entidad logró una reducción del 65 por ciento en el promedio diario de homicidios, en comparación con octubre de 2024, lo que representa uno de los descensos más significativos a nivel nacional y consolida una tendencia sostenida a la baja en la incidencia delictiva.

En el acumulado de enero a diciembre de 2025, Guerrero registró 1,312 homicidios dolosos, equivalente al 5.4 por ciento del total nacional. Sin embargo, en el reporte específico de diciembre, la entidad concentró únicamente 4.4 por ciento de los homicidios a nivel nacional, reflejando el impacto positivo de las acciones conjuntas de seguridad.

Guerrero destaca a nivel nacional por resultados en seguridad: baja homicidios a nivel histórico. (cortesía)

Asimismo, la variación del promedio diario de homicidios por entidad coloca a Guerrero con una reducción del 24.3 por ciento, lo que le permitió ubicarse en el lugar 15 a nivel nacional, resultado de la estrategia integral de seguridad implementada de manera coordinada entre autoridades federales, estatales y municipales.

Las cifras confirman que Guerrero avanza de forma firme en la ruta de la pacificación, destacando a nivel nacional por el trabajo que encabeza la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, en coordinación con el Gobierno de México, para fortalecer la seguridad, inhibir los delitos y recuperar la paz en beneficio de la población.