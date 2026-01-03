Este viernes 2 de enero de 2026 se registró un sismo de magnitud 6.5, cuyo epicentro tuvo lugar en la Brecha de Guerrero, pero ¿qué es y por qué es preocupante? Te decimos.

Y es que cabe señalar que la zona conocida como Brecha Sísmica de Guerrero se mantiene como uno de los principales focos de atención dentro de la comunidad científica y las autoridades de protección civil en México.

Esto debido a que la Brecha de Guerrero destaca por su potencial para generar un sismo de gran magnitud con posibles efectos severos en amplias zonas del país, incluida la Ciudad de México (CDMX).

¿Qué es la Brecha de Guerrero?

Con información de Skyalert, una brecha sísmica se define como un segmento tectónico donde no se han registrado sismos mayores durante un periodo prolongado , lo que sugiere una acumulación significativa de energía que eventualmente será liberada.

En el caso de Guerrero, esta brecha se localiza a lo largo de la costa del estado, aproximadamente entre Papanoa y Acapulco. Esto con una extensión cercana a los 230 kilómetros de largo y un ancho aproximado de 80 kilómetros.

Históricamente, la Brecha de Guerrero ha sido escenario de intensa actividad sísmica, toda vez que tan solo entre 1845 y 1911 se documentaron al menos seis sismos de gran magnitud que se originaron en este zona.

Desde entonces, no se ha registrado otro evento sísmico que libere una gran cantidad de energía acumulada en toda la extensión de la brecha.

La peligrosidad de la Brecha de Guerrero no radica únicamente en su tamaño, sino también en su cercanía con la CDMX. La capital de nuestro país se ubica a poco más de 300 kilómetros, esto en la distancia más corta entre la costa del Pacífico y el Valle de México.

Es decir, en caso de ocurrir sismo con magnitud igual o superior a 8.0, esta región podría generar amplificaciones severas en los suelos lacustres de la capital, con efectos potencialmente más intensos que los registrados durante el sismo del 19 de septiembre de 1985.

Sismo de magnitud 6.5 afectó a 16 municipios de Guerrero (Tellez Adame)

¿Por qué preocupa la Brecha de Guerrero tras el sismo 6.5?

Con información de Skyalert, especialistas señalan que la ausencia de un gran sismo en la Brecha de Guerrero durante más de un siglo no implica que el riesgo haya desaparecido. Existen dos explicaciones principales, que no son excluyentes entre sí.

La primera; es que la energía continúa acumulándose y eventualmente se liberará mediante uno o varios sismos futuros, que podrían ser medianos o grandes, no necesariamente en un solo evento catastrófico .

La segunda; es que la liberación parcial de esfuerzos ocurra a través de los llamados sismos lentos o silenciosos.

Desde inicios del siglo XXI se han identificado varios episodios de sismo lento en la Brecha de Guerrero, particularmente en los periodos 2001–2002, 2006 y 2009–2010.

Estos fenómenos, detectados mediante redes GPS de alta precisión, han producido desplazamientos de varios centímetros en la corteza terrestre y han liberado energía equivalente a sismos de magnitud aproximada entre 7.5 y 7.6, aunque de manera gradual y sin generar sacudidas perceptibles.

Sismo de magnitud 6.5 afectó a 16 municipios de Guerrero (Tellez Adame / Dassaev Téllez Adame)

No obstante, los expertos subrayan que la presencia de sismos lentos no elimina la posibilidad de un sismo repentino y violento, sino que complica los escenarios de riesgo y dificulta la estimación de periodos de recurrencia.

Con base en modelos sismotectónicos y en la geometría de la brecha, se estima que, si la ruptura ocurriera en toda su extensión, la magnitud podría situarse entre 8.2 y 8.4.

También se contemplan escenarios alternativos, como un sismo cercano a magnitud 8 con una réplica significativa, una secuencia de varios sismos entre 7.5 y 7.7 —similar a lo ocurrido a finales del siglo XIX—, o incluso una ruptura mayor que exceda los límites tradicionales de la brecha.

En este contexto, la instrumentación y la preparación resultan claves. En los últimos años se ha fortalecido de forma significativa la red de monitoreo sísmico y geodésico en la costa de Guerrero, con acelerógrafos, estaciones sísmicas y redes GPS de alta precisión. Esta infraestructura permite mejorar el estudio de la zona, reducir la incertidumbre en los modelos y aumentar el tiempo efectivo de alertamiento sísmico para ciudades vulnerables.

Sistemas como REDSkyAlert cuentan con instrumentación densa en la Brecha de Guerrero, lo que posibilita la detección rápida de eventos y la emisión de alertas oportunas.

Aunque el sismo registrado recientemente en la región no corresponde al “gran sismo” esperado , sí confirma que la Brecha de Guerrero permanece activa.

Más allá de la incertidumbre sobre cuándo ocurrirá un evento mayor, especialistas coinciden en que la pregunta central es ¿qué tan preparada se encuentra la sociedad para enfrentarlo?. La prevención, el monitoreo continuo y el alertamiento temprano siguen siendo las herramientas más efectivas para reducir riesgos y salvar vidas.