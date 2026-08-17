Rosa Icela Rodríguez presentó los avances del Plan Maestro para la Montaña Alta y Baja de Guerrero, estrategia que mantiene atención integral en 19 comunidades de los municipios de Atlixtac, Chilapa de Álvarez, Olinalá y Zapotitlán Tablas.

Desde el Cuartel de la Guardia Nacional en Chilapa, la secretaria de Gobernación explicó que, desde el 13 de mayo, autoridades federales y estatales trabajan de manera coordinada en la región, a partir de un diagnóstico realizado en las comunidades y de las necesidades planteadas directamente por sus habitantes.

La paz en Guerrero se construye con seguridad y también con la Atención a las Causas que Generan la Violencia. Rosa Icela Rodríguez, Secretaría de Gobernación.

Rosa Icela Rodríguez destaca atención a 19 comunidades de Guerrero

El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Arturo Medina, informó que se instaló un puesto de mando en el Cuartel de la Guardia Nacional de Chilapa para coordinar las acciones, dar seguimiento a las actividades y concentrar los reportes de las dependencias que participan en el Plan Maestro.

Por su parte, la gobernadora Evelyn Salgado reconoció el respaldo del Gobierno de México y la coordinación con las autoridades federales, estatales y las propias comunidades para avanzar en la construcción de condiciones de paz en la región.

La mandataria estatal señaló que se mantendrá el trabajo conjunto para ampliar el bienestar, el desarrollo y las oportunidades para las familias de la Montaña de Guerrero.

Durante la presentación también estuvieron autoridades de los gobiernos federal y estatal, integrantes de las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional, autoridades municipales y representantes de las comunidades.

Rosa Icela Rodríguez recordó que, tras conocerse el desplazamiento de familias en La Montaña, la instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum fue mantener una atención cercana, humana y permanente, con las personas como prioridad.

A partir del diagnóstico realizado, se establecieron 19 comunidades prioritarias y 13 ejes de atención, que incluyen construcción de paz, seguridad, justicia, bienestar, salud, educación, infraestructura, alimentación, vivienda y desarrollo productivo.

También se contempla apoyo económico para las familias que sufrieron daños graves o perdieron completamente sus viviendas.

Plan Maestro para la Montaña de Guerrero contempla seguridad, bienestar e infraestructura

Entre las acciones realizadas destacan el Tianguis del Bienestar, las Ferias de Paz, el fortalecimiento de becas e infraestructura escolar, Jóvenes Construyendo el Futuro, servicios médicos, programas sociales, atención a mujeres y apoyos para productoras y productores.

La estrategia también contempla trabajos de infraestructura, como caminos, vivienda, conectividad y electrificación, mientras que en materia de seguridad se mantiene la presencia coordinada de la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional y autoridades estatales.

Las instituciones también mantienen comunicación con autoridades municipales, tradicionales y comunitarias para dar seguimiento a las necesidades de la población.

Como parte de los trabajos previstos para este año, se contempla concluir los caminos artesanales, mejorar los accesos a las comunidades y mantener las acciones relacionadas con alimentación, bienestar, seguridad y desarrollo.

Rosa Icela Rodríguez adelantó que regresará a la región acompañada por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural para visitar las comunidades y atender la solicitud de la presidenta Claudia Sheinbaum relacionada con la entrega de maíz y frijol para las familias.

La funcionaria aseguró que el Gobierno de México mantendrá presencia en la Montaña de Guerrero mediante equipos de trabajo y elementos de seguridad, con el objetivo de escuchar, acompañar y atender a las comunidades.

Con el Plan Maestro para la Montaña Alta y Baja de Guerrero, las autoridades mantendrán la presencia institucional en territorio durante el tiempo que sea necesario.

Mantienen atención a familias desplazadas en la Montaña de Guerrero

Arturo Medina destacó que la Secretaría de Gobernación y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas han acompañado las acciones para sumar capacidades y acercar atención a las comunidades, tanto a las familias desplazadas como a quienes permanecen en sus lugares de origen.

Entre los resultados reportados se encuentran la atención humanitaria, presencia permanente del gobierno, recuperación gradual de la seguridad y seguimiento a los posibles retornos, además de acciones de educación, bienestar, infraestructura y desarrollo productivo.

También se han realizado jornadas de Sí al Desarme, Sí a la Paz, atención a demandas ciudadanas, consultas médicas, acciones de Alimentación para el Bienestar y actividades del Banco del Bienestar.