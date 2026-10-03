La alcaldesa de Cuauhtémoc en la Ciudad de México (CDMX), Alessandra Rojo de la Vega, encabezó la ceremonia de conmemoración por la masacre estudiantil del 2 de octubre de 1968.

Sin embargo, durante el acto oficial, la alcaldesa fue captada sonriendo, por lo cual la diputada de Morena en el congreso capitalino, Ceci Vadillo le reclamó por su actitud.

“¿Qué te da risa, @AlessandraRdlv?” Ceci Vadillo

Cabe destacar que en la ceremonia del 2 de octubre, Alessandra Rojo de la Vega pronunció un mensaje en el que sentenció que no se debe otorgar perdón a los actos de autoritarismo.

Ceci Vadillo critica a Alessandra Rojo de la Vega por sonreír en ceremonia del 2 de octubre

A 58 años de la matanza del 2 de octubre de 1968, este viernes se realizó una ceremonia solemne en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, encabezada por Alessandra Rojo de la Vega.

Como parte del acto, se tomaron diversas fotografías en las que aparece la alcaldesa de Cuauhtémoc al frente de un grupo de funcionarios de la misma demarcación.

Sin embargo, en una de ellas Alessandra Rojo de la Vega aparece sonriendo, hecho por el que la diputada local de Morena, Ceci Vadillo, le reclamó por medio de un mensaje en sus redes.

“¿Qué te da risa, @AlessandraRdlv? Como hija de un militante y sobreviviente del movimiento estudiantil de 1968, me indigna que conviertas esa lucha en un juego y en una frivolidad más para Instagram" Ceci Vadillo

En su tuit, Ceci Vadillo cuestionó a la alcaldesa por la sonrisa que mostró y señaló que le resulta indignante que convierta la lucha estudiantil en un “juego y en una frivolidad más para Instagram”.

Tras señalar que su padre fue parte del movimiento estudiantil, acusó que él y sus compañeros fueron reprimidos por el PRI, el partido que impulsó a la alcaldesa al puesto que ostenta.

Finalmente, resaltó que para miles de familias,” el 68 no fue una moda ni un recurso para generar contenido. Fue una lucha por la democracia que se pagó con cárcel, persecución y vidas truncadas”.

Alessandra Rojo de la Vega sonriendo en ceremonia del 2 de octubre (Especial)

Alessandra Rojo de la Vega encabezó ceremonia por el 2 de octubre

Alessandra Rojo de la Vega, la alcaldesa de Cuauhtémoc, encabezó la ceremonia conmemorativa por la matanza del 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco celebrada este viernes.

En su discurso, Alessandra Rojo de la Vega sostuvo que ningún gobierno debe estar por encima de su gente e hizo énfasis en la memoria como resistencia contra el olvido de la historia nacional.

“Ni perdón al autoritarismo”: Rojo de la Vega encabeza ceremonia del 2 de octubre (Eduardo Díaz/SDPnoticias)

Con la consigna de no otorgr perdón al autoritarismo ni olvido a las víctimas, sostuvo que la libertad nunca debe pagarse con miedo ante el abuso del poder público.

De la misma forma, la alcaldesa advirtió que un país que olvida su historia está condenado a repetirla, recordando a quienes alzaron la voz y fueron silenciados por el poder en Tlatelolco.

Por ello, resaltó que la conmemoración del 2 de octubre exige mantener viva la voz de los manifestantes, rechazando cualquier intento gubernamental de silenciar o someter a la ciudadanía.