La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, encabezó en Olinalá, Guerrero, una jornada del Tianguis del Bienestar y del programa “Sí al Desarme, Sí a la Paz”, acompañada por el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo; la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, y la representante adjunta de la ONU-DH en México, Maia Campbell.

La funcionaria explicó que estas acciones forman parte de la estrategia de seguridad impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, la cual prioriza la atención a las causas de la violencia y el fortalecimiento de las comunidades.

Gobierno de México lleva Tianguis del Bienestar y Sí al Desarme a Olinalá, Guerrero. (cortesía)

Tianguis del Bienestar ha beneficiado a más de 54 mil familias en Guerrero

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, informó que mediante el Tianguis del Bienestar se entregan de forma gratuita artículos de primera necesidad, como ropa, calzado, mochilas, telas, utensilios domésticos y otros bienes recuperados en las aduanas del país.

Los bienes incautados deben convertirse en bienestar para las familias mexicanas, porque un gobierno cercano es aquel que escucha, que comparte y que actúa. Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación

De acuerdo con la Secretaría de Gobernación, en Guerrero se han realizado 17 jornadas en 16 municipios, beneficiando a más de 54 mil 500 familias. A nivel nacional, el programa ha llegado a 801 comunidades de Guerrero, Oaxaca, Puebla y Michoacán, donde se han distribuido más de 3.4 millones de artículos a más de 400 mil personas.

Gobierno de México lleva Tianguis del Bienestar y Sí al Desarme a Olinalá, Guerrero. (cortesía)

Programa Sí al Desarme permanecerá en Olinalá hasta el 3 de agosto

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, informó que el módulo de “Sí al Desarme, Sí a la Paz” permanecerá instalado en la plaza principal de Olinalá hasta el 3 de agosto, para que la población pueda intercambiar armas por dinero en efectivo de manera voluntaria, anónima y sin investigación. La funcionaria también invitó a niñas y niños a cambiar juguetes bélicos por juguetes didácticos para fomentar la cultura de la paz desde la infancia.

Además, dio a conocer que el programa ya recorrió 11 municipios de Guerrero, donde se han retirado 165 armas de fuego, más de 5 mil cartuchos y 102 cargadores. A nivel nacional, el canje ha permitido retirar 11 mil 738 armas, entre ellas 6 mil 456 armas cortas, 3 mil 422 armas largas y mil 860 granadas.

Gobierno de México lleva Tianguis del Bienestar y Sí al Desarme a Olinalá, Guerrero. (cortesía)

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, reconoció la colaboración de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Servicio de Administración Tributaria, la Agencia Nacional de Aduanas de México y el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado en la implementación de ambos programas.