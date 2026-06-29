El senador Antonino Morales Toledo manifestó su respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum por la firma de la convocatoria para someter a diálogo y consulta la iniciativa de la Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, dirigida a 16 mil 728 comunidades pertenecientes a 69 pueblos indígenas y afromexicanos del país.

El legislador oaxaqueño afirmó que esta acción representa el cumplimiento de un compromiso de la Cuarta Transformación para impulsar el reconocimiento de los derechos de los pueblos originarios.

Antonino Morales destaca consulta sobre la Ley de Pueblos Indígenas

El senador señaló que la consulta se realizará en 68 lenguas indígenas y afirmó que permitirá reconocer, por primera vez, a los pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio.

Asimismo, indicó que este proceso abrirá paso a la legislación secundaria derivada de la reforma al artículo 2° constitucional, impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, con el propósito de garantizar la libre determinación y los derechos colectivos.

Es una reivindicación que esperamos por más de 70 años. La consulta y la futura ley son victorias de los pueblos originarios y afromexicano, que hoy somos tomados en cuenta como parte fundamental de la nación. Antonino Morales, Senador por Oaxaca.

Morena respaldará la Ley de Derechos de los Pueblos Indígenas, afirma Antonino Morales

El senador por Oaxaca aseguró que el grupo parlamentario de Morena en el Senado votará a favor de la ley que resulte del proceso de consulta.

Además, sostuvo que las comunidades indígenas y afromexicanas de Oaxaca respaldan la convocatoria impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Finalmente, Morales Toledo calificó la consulta como un paso hacia el reconocimiento e inclusión de los pueblos indígenas y afromexicanos en la toma de decisiones nacionales.