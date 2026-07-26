El Gobierno de México reforzó la atención integral en 19 comunidades de la Montaña Alta y Baja de Guerrero como parte del Plan Maestro para la región, una estrategia que busca atender las causas de la violencia, fortalecer la presencia institucional y mejorar las condiciones de vida de la población.

Las acciones se desarrollan en los municipios de Chilapa de Álvarez, Olinalá, Atlixtac y Zapotitlán de las Tablas, donde participan 20 dependencias de los tres órdenes de gobierno a través de un Puesto de Mando instalado en Chilapa de Álvarez.

Gobierno de México coordina acciones de seguridad y bienestar en la Montaña de Guerrero

La estrategia contempla la presencia permanente de la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Guardia Nacional, desde donde se da seguimiento diario a las acciones en territorio, en cumplimiento de la instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Entre las principales acciones destacan la incorporación de familias a programas de bienestar, jornadas de servicios integrales con atención médica y psicosocial, apoyos al campo y al desarrollo comunitario, así como el fortalecimiento de la infraestructura educativa y de salud.

Además, se impulsa una atención especial para las y los jóvenes mediante programas de capacitación, empleo, educación y formación para el trabajo.

Plan Maestro impulsa desarrollo del campo y apoyo a familias desplazadas

Como parte de la estrategia integral, el Gobierno de México brinda acompañamiento técnico a productores, promueve sistemas agroforestales, la conservación de semillas nativas y el respaldo a proyectos productivos para fortalecer la seguridad alimentaria y favorecer el arraigo de las familias en sus comunidades.

Asimismo, las autoridades acompañan el retorno de familias desplazadas mediante acciones coordinadas para garantizar condiciones de seguridad, mientras que las instituciones federales mantienen operativos permanentes e investigaciones para proteger a la población.

El Gobierno de México reiteró que continuará trabajando de manera cercana con las comunidades de la Montaña Alta y Baja de Guerrero para fortalecer el desarrollo del campo, ampliar las oportunidades para la juventud y consolidar una estrategia integral que contribuya a la paz, el bienestar y la justicia social.