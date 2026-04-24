La ahora exfuncionaria María del Rosario Moreno de la Cruz renunció al DIF Acapulco tras denuncias por desvío de donaciones hechas por la activista Saskia Niño de Rivera.

El organismo informó que la salida ocurre mientras el Órgano de Control Interno investiga posibles irregularidades en la gestión de donativos destinados al refugio Villa de las Niñas.

Las denuncias fueron impulsadas por la organización Reinserta, que señaló inconsistencias en la entrega de ayuda humanitaria tras el robo de un camión con insumos.

Comunicado de DIF Acapulco (DIF Acapulco)

Denuncias de Saskia Niño de Rivera y reacción de autoridades por desvío de donaciones en Acapulco

La activista reveló que recibió una llamada de Abelina López Rodríguez, quien ofreció disculpas por los donativos robados y prometió investigar a fondo el caso.

De acuerdo con la denuncia, el camión transportaba más de 2 millones de pesos en artículos para el refugio.

Abelina López aseguró que investigaciones terminarán hasta dar con los responsables del robo y demás implicados tras omisiones (Eduardo Díaz)

Niño de Rivera explicó que al solicitar información, autoridades no pudieron precisar el destino de los insumos ni identificar responsables de su distribución.

Las inconsistencias aumentaron cuando funcionarios indicaron que los productos estaban en una bodega, pero no pudieron acceder ni comprobar el resguardo del material.

Posteriormente, algunos artículos aparecieron parcialmente y en condiciones de uso, lo que reforzó sospechas sobre un manejo irregular de los recursos destinados al refugio.

La denuncia señaló directamente a Moreno de la Cruz por no garantizar la seguridad de los bienes, lo que derivó en cuestionamientos públicos.

El caso continúa bajo investigación mientras autoridades locales aseguran que se esclarecerán los hechos y se determinarán responsabilidades correspondientes.