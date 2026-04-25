María del Rosario Moreno de la Cruz es una funcionaria pública que se desempeñó como directora del DIF Acapulco, en Guerrero.

Su perfil público se ha mantenido principalmente en el ámbito institucional, con información limitada sobre su vida personal, pero con presencia en iniciativas de apoyo comunitario.

¿Quién es María del Rosario Moreno de la Cruz?

María del Rosario Moreno de la Cruz es una funcionaria pública que ocupó el cargo de directora del Sistema DIF en Acapulco.

Desde esa posición estuvo a cargo de coordinar programas sociales dirigidos a sectores vulnerables, incluyendo familias, menores de edad y adultos mayores dentro del municipio.

Abelina López, alcaldesa de Acapulco, confirmó la salida de Moreno de la Cruz del DIF (Yazmín Betancourt)

¿Cuántos años tiene María del Rosario Moreno de la Cruz?

No existe información pública confirmada sobre la edad o fecha de nacimiento de María del Rosario Moreno de la Cruz.

¿Quién es el esposo de María del Rosario Moreno de la Cruz?

No hay datos disponibles en registros públicos sobre el estado civil o vida en pareja de María del Rosario Moreno de la Cruz.

¿Quiénes son los hijos de María del Rosario Moreno de la Cruz?

No se dispone de información pública sobre hijos o familia directa de María del Rosario Moreno de la Cruz.

¿Qué estudió María del Rosario Moreno de la Cruz?

No se han difundido detalles sobre la formación académica de María del Rosario Moreno de la Cruz.

¿En qué ha trabajado María del Rosario Moreno de la Cruz?

María del Rosario Moreno de la Cruz ha trabajado en la administración pública municipal, destacando su rol como directora del DIF Acapulco.

En dicho puesto coordinó programas de asistencia social, apoyo comunitario y atención a grupos en situación de vulnerabilidad.

María del Rosario Moreno de la Cruz renuncia a su cargo como directora del DIF Acapulco

La salida de María del Rosario Moreno de la Cruz se produjo luego de señalamientos por presuntas irregularidades en la administración de donativos destinados al refugio “Villa de las niñas”.

Las acusaciones fueron impulsadas por la activista Saskia Niño de Rivera, quien denunció el robo de un camión con ayuda humanitaria valuada en más de 2 millones de pesos.

El DIF Acapulco informó que el Órgano de Control Interno inició una investigación para esclarecer los hechos y determinar posibles responsabilidades administrativas o legales.

La renuncia de Moreno de la Cruz ocurre en medio de cuestionamientos públicos sobre la transparencia en el manejo de recursos y la capacidad institucional para garantizar la seguridad de los donativos.