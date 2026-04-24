Saskia Niño de Rivera reveló en entrevista que recibió una llamada telefónica de Abelina López, quien se disculpó por los donativos robados para el refugio “Villa de las niñas”:

“Abelina me contactó directamente a mi celular de una manera muy humilde a pedirme una disculpa, a decir que estaba muy avergonzada, muy apenada con esta situación y con lo que había sucedido”. Saskia Niño de Rivera, activista

A su vez, Abelina López le anunció a la activista la destitución de María del Rosario Moreno de la Cruz, ahora expresidenta de DIF Acapulco.

Fue por medio de un comunicado emitido por la institución que se hizo pública la separación de su cargo con el fin de “dar certeza e imparcialidad a las investigaciones” por el robo de donativos.

Finalmente, Abelina López le prometió a Saskia Niño de Rivera llegar hasta las últimas consecuencias.

Más de 2 millones de pesos en productos donados fueron robados en Acapulco

Saskia Niño de Rivera denunció vía redes sociales el robo de un camión con ayuda y donativos a un refugio de niñas víctimas de violencia, abuso y trata .

De acuerdo con la activista, el vehículo transportaba más de 2 millones de pesos en productos como colchones, estufas, sábanas y aires acondicionados.

“Villa de las niñas” es un refugio para niñas víctimas de violencia, abuso sexual y trata de personas (Eduardo Díaz)

En su dencuncia, Saskia Niño de Rivera señaló directamente a Moreno de la Cruz por su nula respuesta ante la situación.

Esto último debido a que la ahora expresidenta del DIF Acapulco no garantizó la seguridad de los bienes que fueron robados, asó como no prometió que volviera a pasar un incidente en el futuro.

Niño de Rivera dijo que tras la presión parte de los objetos comenzaron a reaparecer, pero ya usados.