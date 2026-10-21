Ricardo Salinas Méndez confirmó su registro como aspirante a la Coordinación Municipal de los Comités de Defensa de la Transformación en Acapulco, Guerrero, con el objetivo de fortalecer la organización territorial de Morena y promover la unidad entre los distintos liderazgos del movimiento.

El exfuncionario estatal informó que presentó su renuncia a la Oficialía Mayor del Gobierno de Guerrero, encabezado por Evelyn Salgado Pineda, y ese mismo día formalizó su inscripción en línea al proceso interno del partido, del que mostró el acuse correspondiente.

Ricardo Salinas Méndez busca fortalecer la unidad de Morena en Acapulco

Salinas Méndez explicó que su participación responde a su identificación con los principios de la Cuarta Transformación y a su interés por construir acuerdos entre los sectores de Morena en el municipio, donde más de 15 perfiles han manifestado su intención de participar en el proceso.

El aspirante señaló que buscará reunirse con militantes, fundadores y liderazgos del partido, además de participar en las asambleas que permita la organización, con la finalidad de escuchar distintas voces y contribuir a la construcción de consensos.

Sobre el mecanismo para definir a la persona que encabezará la coordinación municipal, consideró necesario un ejercicio democrático que reconozca la pluralidad de aspirantes y permita construir acuerdos. Asimismo, afirmó que respetará la decisión que determine la militancia y la ciudadanía.

Aspirante de Morena en Acapulco descarta utilizar recursos públicos

Respecto a su paso por la administración estatal, Ricardo Salinas Méndez destacó que durante su gestión se registraron avances en materia de rendición de cuentas. Según sus declaraciones, Guerrero pasó del lugar número 13 al tercero a nivel nacional en este rubro.

También agradeció a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda por la oportunidad de colaborar en su administración y aseguró que concluye su responsabilidad con cuentas claras.

El ahora aspirante subrayó que su participación en el proceso interno se desarrollará con respeto a la legalidad y a las disposiciones de Morena. Además, descartó utilizar recursos públicos o infraestructura gubernamental para impulsar su proyecto político.

Ricardo Salinas Méndez se suma a la reorganización de Morena rumbo a 2027

El registro del exfuncionario se produce en el contexto de la reorganización territorial de Morena en Acapulco y de los preparativos del movimiento rumbo a 2027, bajo la presidencia nacional de Ariadna Montiel Reyes.

El proceso municipal contempla la participación de distintos perfiles y la construcción de acuerdos entre la militancia y los liderazgos locales. En este escenario, Salinas Méndez señaló que su prioridad será contribuir al fortalecimiento de la organización partidista mediante el diálogo y el trabajo cercano a la ciudadanía.

El aspirante también expresó su respaldo a la continuidad de la transformación que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, cuya administración mantiene una agenda centrada en los derechos sociales y los Programas para el Bienestar.

Con su inscripción, Ricardo Salinas Méndez inicia una nueva etapa de participación política enfocada en la organización territorial y la búsqueda de consensos dentro de Morena en Acapulco.