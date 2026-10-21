Celeste Salgado Pineda es una política guerrerense, hija del senador con licencia Félix Salgado Macedonio y hermana de la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda.

El 19 de octubre de 2026 se dio a conocer su registro como aspirante a la coordinación municipal de Morena en Iguala, un proceso interno relacionado con la definición política del partido rumbo a las elecciones de 2027.

¿Quién es Celeste Salgado Pineda?

Celeste Salgado Pineda es militante de Morena en Guerrero y una figura vinculada a la organización política del partido en Iguala. Su actividad pública incluye tareas de organización y afiliación, además de la coordinación del grupo político Toritos de Guerrero.

En octubre de 2025 fue elegida presidenta de la sección 1485 de Morena en Iguala, que agrupa 43 colonias del área rural del municipio. Un año después, formalizó su registro para participar en el proceso interno por la coordinación municipal del partido.

¿Qué edad tiene Celeste Salgado Pineda?

Celeste Salgado Pineda tiene 34 años de edad, nació el 19 de junio de 1992.

¿Celeste Salgado Pineda tiene pareja?

Celeste Salgado Pineda está casada, pero mantiene los detalles de su vida personal en privado.

¿Qué signo zodiacal es Celeste Salgado Pineda?

Al haber nacido el 19 de junio, Celeste Salgado Pineda es Géminis, un signo de aire asociado con la comunicación, la curiosidad y adaptabilidad.

¿Celeste Salgado Pineda tiene hijos?

Celeste Salgado Pineda tiene dos hijos.

¿Qué estudió Celeste Salgado Pineda?

Celeste Salgado Pineda cuenta con formación en ingeniería, sustentabilidad energética y ciencias. Es ingeniera en Mecánica, maestra en Sustentabilidad Energética y doctora en Ciencias y Tecnologías del Agua.

¿En qué ha trabajado Celeste Salgado Pineda?

La trayectoria pública de Celeste Salgado Pineda se relaciona principalmente con la organización partidista de Morena en Iguala, Guerrero, y con actividades de coordinación política. También ha señalado contar con formación especializada en ciencias y tecnologías del agua.

Entre las actividades y responsabilidades que se le atribuyen se encuentran: