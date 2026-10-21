Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro CDMX reportaron el desalojo de la estación Zaragoza de la Línea 1 durante la mañana de este miércoles 21 de octubre, luego de que se registrara presencia de humo en las instalaciones.

En redes sociales también circularon reportes sobre una posible explosión en la estación Zaragoza de la Línea 1 del Metro CDMX, lo que generó preocupación entre los pasajeros; las primeras publicaciones señalaron que el incidente habría estado relacionado con un cortocircuito.

Reportan cortocircuito en estación Zaragoza de la Línea 1 del Metro CDMX (@MetroCDMX / X)

Metro CDMX reporta objeto metálico en vías de la Línea 1

A través de sus canales oficiales, el Metro CDMX informó que se realizaron maniobras para atender la presencia de un objeto metálico en la zona de vías de la estación Zaragoza de la Línea 1, identificado como un bastón.

De acuerdo con el Metro CDMX, después de estas acciones comenzó a agilizarse la circulación de los trenes en la Línea 1; sin embargo, el incidente pudo ocasionó demoras para los usuarios que utilizan este tramo de la red de transporte capitalina.

El Metro CDMX también recordó que la caída de objetos a las vías puede provocar cortocircuitos y generar afectaciones en el servicio, por lo que pidió a los pasajeros resguardar sus pertenencias durante la espera en los andenes.

Asimismo, en sus redes sociales, exhortó a los usuarios a respetar la línea amarilla de seguridad para evitar accidentes dentro de las estaciones.

Hasta el momento, la información oficial compartida por el Metro atribuye las maniobras y el cortocircuito a la presencia del objeto metálico en las vías, y no se proporcionaron detalles adicionales que permitan confirmar las circunstancias de los reportes sobre humo y explosión.

Se recomienda a los pasajeros mantenerse atentos a los avisos oficiales del Metro CDMX y tomar precauciones al utilizar la Línea 1.