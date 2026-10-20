Gustavo García Bello es un abogado y político guerrerense que fue presidente municipal de Zihuatanejo de Azueta, Guerrero, durante el periodo 2015-2018.

En octubre de 2026, García Bello anunció su registro como aspirante a la Coordinación Municipal de los Comités de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional de Morena en Zihuatanejo. Su propuesta plantea fortalecer la organización territorial del partido, ampliar el diálogo con distintos sectores de la población y preparar la estructura electoral rumbo a los comicios de 2027.

¿Quién es Gustavo García Bello?

Gustavo García Bello es un abogado y político originario de Guerrero, reconocido principalmente por haber encabezado el Ayuntamiento de Zihuatanejo de Azueta. Su trayectoria incluye responsabilidades en dependencias públicas, actividades jurídicas y participación en la política municipal.

Después de su paso por la presidencia municipal, continuó vinculado a la administración pública estatal y al ejercicio privado del Derecho. En 2026, tras dejar su cargo como administrador fiscal estatal en Zihuatanejo, anunció su intención de participar en el proceso interno de Morena para coordinar los comités de defensa de la transformación en el municipio.

¿Qué edad tiene Gustavo García Bello?

No se cuenta con información pública confiable que confirme la fecha de nacimiento de Gustavo García Bello. Por esta razón, no es posible establecer su edad exacta.

¿Gustavo García Bello tiene pareja?

Sí. En una entrevista publicada en abril de 2015, Gustavo García Bello señaló que estaba casado con María Cruz Galeana Leyva, originaria de El Trapiche, Guerrero.

¿Qué signo zodiacal es Gustavo García Bello?

No es posible determinar el signo zodiacal de Gustavo García Bello, ya que no se ha confirmado públicamente su fecha exacta de nacimiento.

¿Gustavo García Bello tiene hijos?

De acuerdo con la entrevista publicada en 2015, Gustavo García Bello tiene tres hijas.

¿Qué estudió Gustavo García Bello?

Gustavo García Bello estudió Derecho en Guerrero. Su formación académica incluye el bachillerato en la Preparatoria No. 6 de la Universidad Autónoma de Guerrero, en Tecpan de Galeana, y estudios profesionales en la Escuela de Derecho y Ciencias Sociales.

¿En qué ha trabajado Gustavo García Bello?

Gustavo García Bello ha desarrollado una trayectoria que combina el ejercicio de la abogacía con cargos en la administración pública municipal y estatal.