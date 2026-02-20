La Lotería Nacional, encabezada por su directora general Olivia Salomón, en conjunto con el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI), presentaron el billete del Sorteo Zodiaco Especial No. 1735. Esta emisión conmemora el Día Internacional de la Lengua Materna, que se celebra cada 21 de febrero.

Desde el Museo Nacional de Culturas Populares, se destacó que este “cachito” representa una oportunidad histórica para transmitir la importancia de las lenguas originarias en la identidad de México.

La lengua materna, el primer vínculo con la vida: Olivia Salomón destaca la identidad nacional

Durante la presentación, Olivia Salomón expresó que este billete conmemorativo es una vía para mantener presente la diversidad lingüística y reconocer que cada lengua es un universo de saberes y pertenencia.

La lengua materna es el primer vínculo con la vida, la identidad y la memoria. Preservarlas no es sólo una tarea cultural: es una responsabilidad histórica y un acto de justicia. Olivia Salomón, titular de la Lotería Nacional

Asimismo, resaltó que el Proyecto de Nación de la presidenta Claudia Sheinbaum mantiene una política firme de justicia, respeto y reconocimiento para los pueblos originarios, eliminando cualquier espacio para la discriminación.

Olivia Salomón presenta Sorteo Zodiaco por la diversidad lingüística de México (Cortesía)

Irla Elida Vargas emite mensaje en náhuatl y llama a la reflexión cultural

La ceremonia contó con la participación de Irla Elida Vargas, intérprete de la lengua Nawatlahtolli (náhuatl) y maestra en estudios amerindios, quien emitió un mensaje en su lengua materna. Destacó que esta fecha debe ser un punto de reflexión tanto para hablantes como no hablantes, con el fin de fomentar el aprecio por las lenguas indígenas en espacios públicos.

Por su parte, Alma Rosa Espíndola Galicia, encargada de despacho del INALI, agradeció a la Lotería Nacional por abrir este espacio de visibilidad. Recordó que más de siete millones de personas en México tienen como lengua materna una lengua indígena, pilar fundamental de la grandeza del país según la Carta Magna.

El antropólogo Diego Prieto Hernández, titular de la Unidad de Culturas Vivas de la Secretaría de Cultura, recordó que en México se hablan 68 lenguas originarias. Subrayó la paradoja de que estas lenguas no son mayoritarias, a pesar de su profundidad histórica.

Sorteo Zodiaco Especial: Un billete que celebra la diversidad lingüística en México

Olivia Salomón informó que este cachito viajará por plazas, mercados y comunidades de todo el país con un mensaje de orgullo por nuestras raíces.

Para este sorteo, están en circulación dos millones 400 mil cachitos ya disponibles en todos los puntos de venta.

Detalles del Sorteo Zodiaco Especial No. 1735:

Premio Mayor: 11 millones de pesos en una serie.

Bolsa repartible: 43 millones de pesos.

el Sorteo Zodiaco Especial No. 1735 se llevará a cabo la noche del domingo 22 de febrero a las 20:00 horas.

El público podrá seguir la transmisión completamente en vivo a través del canal oficial de YouTube institucional de la Lotería Nacional, donde se darán a conocer los resultados de esta edición conmemorativa.