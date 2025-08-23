Claudia Sheinbaum, presidenta de México, encabezó este sábado 23 de agosto el abanderamiento del Marinabús en Acapulco, Guerrero; te damos todos los detalles sobre el precio de boletos, horarios y ruta.

Desde el pasado viernes 22 de agosto, la presidente Claudia Sheinbaum anticipó que viajaría a Acapulco para dar el banderazo de inicio al Marinabús, que busca beneficiar al turismo y a la economía local.

El nuevo sistema de transporte público Marinabus se perfila como una de las novedades más importantes en Acapulco en materia de movilidad y forma parte del programa “Acapulco se transforma contigo”.

Marinabús Acapulco: Estos serán los precio de boletos, horarios y ruta

Durante la etapa inicial del Marinabús Acapulco se ha previsto una ruta del Jardín del Puerto hasta el muelle de Puerto Marqués y se realizará vía marítima en aproximadamente 35 minutos.

De acuerdo con la información, el precios del Marinabús Acapulco variará según el tipo de viajero y los costos son los siguientes:

Viaje sencillo para locales: 30 pesos

Turistas nacionales: 60 pesos

Turistas internacionales: 160 pesos

Hoy sábado 23 de agosto, Claudia Sheinbaum dio el banderazo al Marinabús Acapulco 1, con el que marca el inicio de este servicio público, sin embargo, aún no se han revelado los horarios en los que se podrá abordar.

Marinabús Acapulco: Este es el proyecto de Claudia Sheinbaum para mejorar la movilidad en el puerto

Claudia Sheinbaum dijo que el Marinabús surge como respuesta a los problemas de tráfico y conectividad en Acapulco, ofreciendo un servicio moderno, sustentable, seguro y accesible.

Asimismo, Claudia Sheinbaum aseguró que el Marinabús Acapulco se convertirá en un referente nacional e internacional de movilidad costera inteligente, bajo valores como la sustentabilidad, seguridad, innovación y compromiso social.

El Marinabús fortalecerá la identidad turística del puerto de Acapulco y busca apoyar el desarrollo económico local que se vio fuertemente afectado tras el paso de los huracanes Otis y John.