Evelyn Salgado celebró el Día de la y del Bombero en Guerrero, destacando la labor del heroico cuerpo estatal y reafirmando su compromiso de fortalecer su operatividad con más y mejores herramientas para beneficio de las familias guerrerenses.

La gobernadora reconoció la entrega del personal no solo en incendios forestales, sino también en contingencias mayores como los huracanes Otis, John y Erick, donde su intervención oportuna ayudó a prevenir pérdidas humanas.

Durante el evento, Salgado, acompañada del secretario de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Roberto Arroyo Matus, entregó menciones honoríficas y reconocimientos a bomberos y bomberas por su trayectoria, disciplina y desempeño en emergencias recientes.

La mandataria reiteró que su gobierno mantendrá un apoyo firme al cuerpo de emergencia, asegurando que su labor heroica nunca pasará desapercibida y que siempre contará con recursos y respaldo institucional.