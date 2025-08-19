Evelyn Salgado, gobernadora de Guerrero, participó en la reunión del Gabinete de Seguridad Nacional encabezada por Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional.

En la reunión se revisaron los avances de la estrategia de seguridad y se reforzó la coordinación entre federación y estados para garantizar la tranquilidad de las familias.

Evaluación de avances en seguridad

Claudia Sheinbaum analizó los mecanismos de coordinación nacional y estatal, orientados a fortalecer la estrategia de pacificación y mantener un trabajo conjunto en la construcción de un país más seguro.

Evelyn Salgado se reúne con Claudia Sheinbaum (Cortesía)

Evelyn Salgado reafirma compromiso con Guerrero

La gobernadora Evelyn Salgado reconoció el respaldo del Gobierno de México y reafirmó su compromiso de trabajar con responsabilidad en la pacificación de las ocho regiones de Guerrero.

En su mensaje, destacó que siempre se priorizará la seguridad de las familias y reiteró que continuará una estrecha coordinación con la federación y los municipios.

Ello, a fin de fortalecer acciones de prevención, proximidad social y procuración de justicia en el estado.