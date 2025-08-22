Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), anunció el aseguramiento de casi una tonelada de cocaína en las costas de Acapulco, Guerrero.

El punto del decomiso fue al suroeste de las costas de Acapulco, Guerrero, cuando la Marina realizaba recorridos de vigilancia.

Durante el patrullaje encontraron 30 paquetes envueltos en plástico negro, los cuales fueron asegurados y puestos a disposición del agente de Ministerio Público correspondiente.

Resultado de las acciones de vigilancia marítima que realiza personal de @SEMAR_mx, en las costas de Guerrero se aseguraron 900 kilos de cocaína.

Con este decomiso suman más de 46 toneladas de cocaína aseguradas en alta mar en la presente administración. pic.twitter.com/tqjd1tY5Lv — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) August 22, 2025

Omar García Harfuch: 46 toneladas de cocaína aseguradas; la más reciente en Acapulco

Omar García Harfuch, quien encabeza el Gabinete de Seguridad en el gobierno de Claudia Sheinbaum, dijo que en esta administración suman ya más de 46 toneladas de cocaína aseguradas en alta mar.

Esas 46 toneladas de cocaína son equivalente a evitar que mil 800 millones 360 mil dosis de cocaína lleguen a manos de los jóvenes.

En cuanto a dinero, tiene una equivalencia económica de 210 mil 979 millones 687 mil 500 pesos.

Omar García Harfuch no reportó sobre detenidos en el operativo realizado por la Marina Armada de México.

En el video mostrado se ve un buque en el mar y junto a él los 30 paquetes tipo “costalillas”. El gobierno de México detalló que en el decomiso participaron un buque y una aeronave.

Omar García Harfuch: decomisan 2.5 toneladas de metanfetaminas y aseguran narcolaboratorio en Zirándaro

Apenas el 9 de agosto, Omar Garcia Harfuch informó que también en Guerrero se aseguró un narcolaboratorio en donde se producían metanfetaminas.

En el lugar se aseguraron siete mil litros de sustancias las químicas líquidas que se desconcentrado qué son, pero identificaron además:

2 mil 688 kilos de sosa cáustica

Mil 575 kilos de una sustancia cristalina

Ello ocurrió en la localidad de Carachurio, en el municipio de Zirándaro, Guerrero.