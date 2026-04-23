La Lotería Nacional continúa su colección especial inspirada en la historia del fútbol en México y ya puso en circulación los billetes 3 y 4 del Álbum Retro de Fútbol, una iniciativa realizada en conjunto con Panini para celebrar las sedes mexicanas de las Copas del Mundo.

La edición forma parte del Sorteo Zodiaco No. 1743, programado para el próximo domingo 26 de abril. Esta colección está integrada por 20 billetes con diseño conmemorativo que rescatan la estética clásica del balompié y recuerdan torneos históricos como la Copa Mundial de la FIFA 1970, la Copa Mundial de la FIFA 1986 y la Copa Mundial Femenil 1971.

Sorteo Zodiaco 1743 tendrá premio mayor de 7 millones de pesos

Para esta edición del Sorteo Zodiaco No. 1743 se contempla un Premio Mayor de 7 millones de pesos en una serie, así como una bolsa total repartible de 24 millones de pesos. Los boletos ya pueden adquirirse en más de 11 mil puntos de venta autorizados, así como en la plataforma digital MiLotería y su aplicación móvil.

Como parte de la dinámica, Lotería Nacional también distribuye un álbum gratuito donde los coleccionistas pueden pegar cada una de las piezas, ya sea en formato digital o físico.

Sorteo Zodiaco 1743 tendrá premio mayor de 7 millones de pesos (cortesía)

La campaña arrancó el pasado 19 de abril y concluirá el 5 de julio, con diez sorteos consecutivos cada domingo: siete sorteos ordinarios y tres especiales. Los sorteos serán transmitidos en vivo a través del canal oficial de YouTube de la institución.

Con esta estrategia, Lotería Nacional apuesta por unir tradición, nostalgia y pasión deportiva en la antesala de la Copa Mundial de la FIFA 2026, torneo en el que México volverá a ser sede.