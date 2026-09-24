La Secretaría de Educación de Guerrero dio a conocer que las clases se suspenden para mañana jueves 24 de septiembre, debido a la cercanía del huracán Polo.

En un comunicado, resaltó que la medida de prevención ante las condiciones que traerá consigo el huracán Polo categoría 5, se implementará por recomendación de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.

De la misma forma, la autoridad educativa refirió que la suspensión de clases en Guerrero mañana jueves aplicará para todos los niveles, pero no para todas las regiones de la entidad.

Huracán Polo (Michelle Rojas)

Suspenden clases en Guerrero por cercanía del huracán Polo categoría 5

El huracán Polo que ha escalado a la categoría 5, se encuentra activo en el Océano Pacífico y durante las siguientes horas mantendrá su desplazamiento de forma paralela a las costas mexicanas.

Ante su cercanía a territorio mexicano, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que aunque no tocará tierra, provocará lluvias torrenciales, vientos tempestuosos y oleaje elevado.

Dichas condiciones se experimentarán en los estados de Michoacán, Colima, Jalisco y Guerrero, donde las autoridades educativas tomaron la decisión de suspender las clases mañana jueves 25 de septiembre.

Huracán Polo (Michelle Rojas)

En su comunicado, la Secretaría de Educación de Guerrero explicó que se determinó pausar las actividades escolares con el fin de “salvaguardar la integridad de la comunidad escolar”.

Además, llamó a extremar precauciones y atender las indicaciones de las autoridades, además de que pidió a responsables de planteles a dar las facilidades si sus escuelas se requeridas como refugios.

Suspensión de clases aplicará en algunas zonas de Guerrero

Al informar sobre la suspensión de clases que se aplicará el día de mañana jueves 25 de septiembre, la Secretaría de Educación de Guerrero apuntó que la medida aplicará para las escuelas de las siguientes zonas del estado:

Costa Grande

Acapulco

Costa Chica

Sierra

Montaña alta y baja

Será en dichos puntos de la entidad en los que se presentarán las condiciones climáticas más complicadas a causa de la cercanía del huracán Polo categoría 5.

Además, el organismo estatal resaltó que la suspensión de clases tiene que ser cumplida en todas las escuelas e instituciones educativas, tanto del sector público como del privado, de ambos turnos.