Pese a su degradación a categoría 4, autoridades de los tres órdenes de gobierno mantienen bajo vigilancia el huracán Polo, que ya afecta a varios estados del Pacífico mexicano.

Ante el riesgo, autoridades educativas de los estados de Jalisco, Guerrero y Michoacán han confirmado la suspensión de clases presenciales para este jueves 24 y viernes 25 de septiembre.

Jalisco, Guerrero y Michoacán suspenden clases para jueves y viernes por huracán Polo

Juan Carlos Flores Miramontes, secretario de Educación de Jalisco, informó que 32 municipios de la entidad continuarán sin clases presenciales el jueves 24 y viernes 25 de septiembre por el huracán Polo.

Jalisco, Guerrero y Michoacán suspenden clases para jueves y viernes por huracán Polo
Jalisco, Guerrero y Michoacán suspenden clases para jueves y viernes por huracán Polo (Captura de pantalla)

De acuerdo con la información, los 32 municipios con suspensión de clases en Jalisco son:

  1. Atengo
  2. Atenguillo
  3. Autlán
  4. Cabo Corrientes
  5. Casimiro Castillo
  6. Chiquilistlán
  7. Cihuatlán
  8. Cuautitlán de García Barragán
  9. Cuautla
  10. Ejutla
  11. El Grullo
  12. El Limón
  13. Guachinango
  14. Juchitlán
  15. La Huerta
  16. Mascota
  17. Mixtlán
  18. Pihuamo
  19. Puerto Vallarta
  20. San Sebastián del Oeste
  21. Talpa de Allende
  22. Tecolotlán
  23. Tenamaxtlán
  24. Tolimán
  25. Tomatlán
  26. Tonaya
  27. Tonila
  28. Tuxcacuesco
  29. Tuxpan
  30. Unión de Tula
  31. Villa Purificación
  32. Zapotitlán de Badillo

En Michoacán, se mantiene la suspensión de actividades escolares en los municipios costeros de:

  • Lázaro Cárdenas
  • Aquila
  • Coahuayana

Mientras tanto, en Guerrero continúa la suspensión de clases en sus municipios costeros, debido a las condiciones meteorológicas asociadas con el huracán Polo.

Huracán Polo alcanza categoría 2 y se intensifica en el Pacífico mexicano
Huracán Polo (SMN)

Colima analiza la suspensión de clases ante paso del huracán Polo

Autoridades educativas del estado de Colima mantienen una evaluación permanente para determinar si es necesario implementar la suspensión de clases ante el riesgo del huracán Polo.

Los puertos en Colima están cerrados, pero aún se analiza si es necesario suspender las clases presenciales. Se recomienda mantenerse informado en los canales oficiales para cualquier actualización.