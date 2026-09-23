Pese a su degradación a categoría 4, autoridades de los tres órdenes de gobierno mantienen bajo vigilancia el huracán Polo, que ya afecta a varios estados del Pacífico mexicano.

Ante el riesgo, autoridades educativas de los estados de Jalisco, Guerrero y Michoacán han confirmado la suspensión de clases presenciales para este jueves 24 y viernes 25 de septiembre.

Jalisco, Guerrero y Michoacán suspenden clases para jueves y viernes por huracán Polo

Juan Carlos Flores Miramontes, secretario de Educación de Jalisco, informó que 32 municipios de la entidad continuarán sin clases presenciales el jueves 24 y viernes 25 de septiembre por el huracán Polo.

Jalisco, Guerrero y Michoacán suspenden clases para jueves y viernes por huracán Polo (Captura de pantalla)

De acuerdo con la información, los 32 municipios con suspensión de clases en Jalisco son:

Atengo Atenguillo Autlán Cabo Corrientes Casimiro Castillo Chiquilistlán Cihuatlán Cuautitlán de García Barragán Cuautla Ejutla El Grullo El Limón Guachinango Juchitlán La Huerta Mascota Mixtlán Pihuamo Puerto Vallarta San Sebastián del Oeste Talpa de Allende Tecolotlán Tenamaxtlán Tolimán Tomatlán Tonaya Tonila Tuxcacuesco Tuxpan Unión de Tula Villa Purificación Zapotitlán de Badillo

En Michoacán, se mantiene la suspensión de actividades escolares en los municipios costeros de:

Lázaro Cárdenas

Aquila

Coahuayana

Mientras tanto, en Guerrero continúa la suspensión de clases en sus municipios costeros, debido a las condiciones meteorológicas asociadas con el huracán Polo.

Huracán Polo (SMN)

Colima analiza la suspensión de clases ante paso del huracán Polo

Autoridades educativas del estado de Colima mantienen una evaluación permanente para determinar si es necesario implementar la suspensión de clases ante el riesgo del huracán Polo.

Los puertos en Colima están cerrados, pero aún se analiza si es necesario suspender las clases presenciales. Se recomienda mantenerse informado en los canales oficiales para cualquier actualización.