Las bandas nubosas del huracán Polo provocaron este miércoles lluvias intensas, encharcamientos e inundaciones menores en distintos puntos de Acapulco, Guerrero, además de problemas viales.

El fenómeno meteorológico generó acumulaciones de agua y vehículos varados en vialidades principales, incluida la avenida Costera Miguel Alemán, una de las más transitadas.

Aunque el huracán Polo se debilitó a categoría 4, sus efectos mantuvieron condiciones adversas en Guerrero, con lluvias, rachas de viento y oleaje elevado.

La tarde de este mismo martes el huracán se volvió a intensificar a categoría 5, de acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Inundaciones en Acapulco por el huracán Polo (Capturas de video)

¿Qué afectaciones provocó el huracán Polo en Acapulco? Sigue la suspensión de clases

Las precipitaciones por el huracán Polo aumentaron durante la mañana y provocaron inundaciones menores y acumulaciones de agua en zonas vulnerables de Acapulco.

La lluvia también complicó la circulación vehicular, mientras algunos automóviles quedaron varados en puntos afectados por el incremento del nivel del agua.

El puerto permanece cerrado a la navegación como medida preventiva, debido al oleaje elevado y las condiciones generadas por la circulación del ciclón.

Huracán Polo se intensifica y vuelve a categoría 5 (Conagua)

Las actividades escolares continúan suspendidas en Acapulco, junto con otras regiones de Guerrero, ante el riesgo asociado con las condiciones meteorológicas.

La Secretaría de Marina mantiene el Plan Marina en fase de prevención, mientras autoridades estatales y municipales mantienen vigilancia sobre la evolución del fenómeno.

Protección Civil llamó a evitar zonas inundadas, no cruzar corrientes de agua y mantenerse atentos a los avisos oficiales sobre posibles cambios meteorológicos.

La presidenta Claudia Sheinbaum pidió consultar información del Servicio Meteorológico Nacional y Protección Civil, mientras las autoridades mantienen medidas preventivas ante los efectos de Polo.