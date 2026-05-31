Guerrero registró una ocupación hotelera general de 77.8 por ciento durante el último fin de semana de mayo, reflejo del interés de visitantes nacionales e internacionales por los principales destinos de la entidad.

Este resultado también responde a las estrategias de promoción turística impulsadas por la gobernadora Evelyn Salgado Pineda para fortalecer la actividad económica y la llegada de turistas.

Guerrero fortalece su actividad turística con eventos nacionales e internacionales

Como parte de esta política de impulso al turismo, el Gobierno del Estado mantiene una agenda permanente de promoción y respaldo a eventos que contribuyen a atraer visitantes y generar derrama económica.

Entre las actividades más destacadas se encuentra el Campeonato Mundial de FootGolf Acapulco 2026, que reúne a participantes de diversos países y fortalece la proyección internacional del destino.

Además, competencias nacionales de taekwondo y otros encuentros deportivos han contribuido a incrementar la afluencia de atletas, entrenadores, familiares y acompañantes, beneficiando al sector turístico y comercial.

De acuerdo con el reporte estadístico del sábado 30 de mayo, Acapulco registró una ocupación hotelera promedio de 81.3 por ciento.

La Zona Dorada alcanzó 96.2 por ciento, la Bahía Histórica reportó 78.1 por ciento y la Zona Diamante registró 61.1 por ciento.

Por su parte, Ixtapa alcanzó una ocupación de 87.6 por ciento, consolidándose entre los destinos con mejor desempeño durante la jornada.

En otros municipios turísticos, Taxco de Alarcón reportó una ocupación hotelera de 37.4 por ciento, mientras que La Unión registró 40.1 por ciento.

Estos indicadores reflejan el dinamismo que mantiene la actividad turística en Guerrero y el impacto positivo de las acciones de promoción y de los eventos deportivos, culturales y recreativos realizados en la entidad.