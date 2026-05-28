Guerrero mantiene una de las tasas de desocupación más bajas del país, con apenas 1.4 por ciento, además de registrar una población económicamente activa de 1.5 millones de personas.

De acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del INEGI, correspondientes al primer trimestre de 2026, el 98.6 por ciento de la población económicamente activa se encuentra ocupada.

Evelyn Salgado impulsa empleo y productividad en Guerrero

Los indicadores reflejan resultados positivos derivados del fortalecimiento de programas de empleo, capacitación, productividad y apoyo al emprendimiento impulsados por la gobernadora Evelyn Salgado Pineda.

Estas acciones se han reforzado mediante las Ferias del Empleo realizadas en las ocho regiones del estado, con el objetivo de incorporar a más guerrerenses al sector productivo.

Entre los principales resultados destaca el crecimiento de más de 30 mil personas ocupadas en la industria manufacturera, así como el incremento de más de 33 mil empleos en el sector construcción, reflejando dinamismo económico, inversión y fortalecimiento de la actividad productiva en distintas regiones de Guerrero.

Asimismo, los micronegocios continúan consolidándose como uno de los principales motores económicos del estado, al generar empleo para más de 730 mil personas mediante programas de financiamiento, capacitación y apoyo empresarial.

Guerrero mantiene una de las tasas de desocupación más bajas del país: INEGI (Cortesía)

Guerrero fortalece economía con programas de empleo y apoyo empresarial

Los resultados también se fortalecen con acciones como las Ferias de Empleo y Jornadas de Vinculación Laboral, el Programa de Apoyo al Empleo, los esquemas de capacitación laboral del ICATEGRO y programas de SEFODECO como:

“Emprende y Transforma Guerrero”

“Programa de Crédito para MIPYMES”

“Apoyo a Proyectos Productivos, Industriales, Comerciales y de Servicios”

En el sector rural, programas como “Producción Agropecuaria”, “Fortalecimiento al Campo”, “Fomento a la Ganadería”, “Pesca y Acuacultura”, además de acciones federales como “Sembrando Vida”, “Producción para el Bienestar” y “Fertilizantes para el Bienestar”, continúan fortaleciendo la productividad y generación de ingresos para miles de familias guerrerenses.

De igual manera, el gobierno estatal impulsa la inclusión económica de mujeres, jóvenes y sectores vulnerables mediante programas como Tarjeta Violeta, el “Programa para el Bienestar y Empoderamiento Económico de las Mujeres” y “Jóvenes Construyendo el Futuro”.

Con estos resultados, Guerrero consolida una estrategia enfocada en fortalecer el empleo, el ingreso y la productividad mediante la coordinación entre dependencias estatales, federales, municipios y sectores productivos.