La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, hizo un llamado a las y los servidores públicos del estado a cumplir con la presentación de su Declaración Patrimonial y de Intereses 2025, al señalar que este proceso representa un compromiso directo con la transparencia, la rendición de cuentas y la confianza ciudadana.

Durante el arranque de la campaña “¡Guerrero Declara!”, la mandataria estatal destacó que esta obligación va más allá de un trámite administrativo, ya que fortalece la ética en el servicio público y permite consolidar instituciones más confiables para la ciudadanía.

Guerrero instala módulos y Declara-Móviles para facilitar trámite

Salgado Pineda informó que desde el pasado 1 de mayo, más de 18 mil 700 funcionarios ya realizaron su declaración patrimonial, de un total de 100 mil 548 trabajadores obligados a cumplir con este requisito en Guerrero.

Evelyn Salgado impulsa rendición de cuentas en servidores públicos (cortesía)

El proceso involucra a personal de los tres poderes del estado, ayuntamientos y organismos autónomos, quienes deberán completar el trámite antes del próximo 31 de mayo.

Por su parte, el titular de la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental, Francisco González Sánchez, recordó que la presentación de la declaración es obligatoria conforme a la Ley Número 465 de Responsabilidades Administrativas del Estado de Guerrero.

Evelyn Salgado impulsa rendición de cuentas en servidores públicos (cortesía)

El funcionario advirtió que el incumplimiento puede derivar en sanciones administrativas para quienes no realicen el trámite en tiempo y forma.

Para facilitar el proceso, el gobierno estatal habilitó módulos de atención, asesorías personalizadas y oficinas itinerantes conocidas como “Declara-Móviles”, que recorrerán diversas regiones de Guerrero para apoyar a los trabajadores.

Evelyn Salgado impulsa rendición de cuentas en servidores públicos (cortesía)

Finalmente, las autoridades detallaron que la declaración se realiza únicamente de manera digital a través del portafolio oficial Declaranet Guerrero, el cual va a estar disponible las 24 horas del día.