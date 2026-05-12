Guerrero reportó avances positivos en materia de seguridad durante el primer cuatrimestre de 2026, al registrar una disminución del 33.3 por ciento en homicidios dolosos, resultado de la estrategia integral implementada en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno.

Las acciones de seguridad han incluido operativos permanentes, detenciones, decomisos de armas y drogas, así como una mayor presencia institucional en regiones prioritarias del estado.

Guerrero reduce 33.3% los homicidios dolosos durante el primer cuatrimestre de 2026

De acuerdo con cifras oficiales, la entidad logró una disminución del 33.3 por ciento en homicidios dolosos en comparación con el mismo periodo de 2025, lo que posicionó a Guerrero en el lugar 13 a nivel nacional en reducción de este delito.

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa Franco, detalló que en enero Guerrero ocupó el séptimo lugar nacional con 91 homicidios, equivalentes al 5.8 por ciento del total nacional.

En febrero, la entidad descendió al lugar 13 con 52 casos, que representaron el 3.8 por ciento; mientras que en marzo registró 101 homicidios, equivalente al 6.3 por ciento del total nacional. Para abril, Guerrero se colocó en el octavo sitio con 84 casos, correspondientes al 5.3 por ciento.

Asimismo, en la comparación de enero de 2025 con enero de 2026, el estado presentó una disminución del 25.4 por ciento, ubicándose en el lugar 19 nacional. En tanto, el acumulado de enero-febrero reflejó una reducción del 33.2 por ciento respecto al año anterior.

Las autoridades destacaron que estos resultados son producto del reforzamiento de la estrategia de seguridad y del trabajo coordinado entre corporaciones civiles y militares para recuperar la paz y tranquilidad de las familias guerrerenses.

Omar García Harfuch destaca avances de seguridad en Guerrero. (Cortesía)

Omar García Harfuch destaca detenciones y desmantelamiento de laboratorios en Guerrero

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, destacó durante la conferencia presidencial los resultados de la Estrategia Nacional de Seguridad, entre ellos la detención de Audias “N”, identificado como generador de violencia con presencia criminal en Guerrero.

De acuerdo con las autoridades, el detenido era responsable de coordinar actividades relacionadas con extorsión, homicidio, producción y trasiego de droga, además de supervisar laboratorios clandestinos de metanfetamina en estados como Nayarit, Jalisco, Zacatecas, Michoacán y Guerrero.

En este contexto, Guerrero también figura entre las entidades donde se han desarticulado y desmantelado 2 mil 337 laboratorios clandestinos y áreas de concentración para la elaboración de metanfetaminas.

Como parte de estas acciones, las autoridades aseguraron más de 3.4 millones de litros de sustancias químicas y 856 mil 376 kilogramos de materiales utilizados para la producción de drogas sintéticas.