Esthela Damián Peralta dio a conocer que el Eje 3 del proyecto “Guerrero del Futuro” contempla una estrategia enfocada en fortalecer el desarrollo económico, la infraestructura logística y el comercio internacional, con el objetivo de posicionar los productos, el talento y la riqueza del estado en mercados nacionales e internacionales.

La exconsejera jurídica del Ejecutivo Federal explicó que este eje, denominado “Guerrero hacia el Mundo”, aprovecha la ubicación estratégica de la entidad sobre el Pacífico mexicano para integrarla a las cadenas globales de suministro y fortalecer su conexión con Asia y América del Norte.

Esthela Damián impulsa estrategia para llevar a Guerrero a mercados globales. (Cortesía)

Guerrero del Futuro plantea una estrategia basada en cuatro ejes de desarrollo

Damián Peralta detalló que la propuesta contempla cuatro líneas de acción para impulsar la competitividad del estado.

En materia de comercio internacional, el proyecto busca atraer nuevas inversiones nacionales y extranjeras mediante el desarrollo de parques industriales, la simplificación de trámites para empresas y la integración de cadenas regionales de suministro que fortalezcan el intercambio comercial con mercados de Asia y América del Norte.

Respecto a puertos y logística, la estrategia plantea modernizar la infraestructura de Acapulco y Zihuatanejo, crear plataformas para el movimiento de mercancías y desarrollar corredores económicos que mejoren la conectividad de Guerrero con el resto del país y con la Cuenca del Pacífico.

El tercer componente está orientado al impulso de las exportaciones, promoviendo productos emblemáticos del estado como mango, café, cacao, coco, maíz, mezcal y artesanías, con el propósito de ampliar su presencia en mercados internacionales.

Finalmente, el proyecto contempla fortalecer las denominaciones de origen y la protección del patrimonio cultural, mediante la obtención de nuevas indicaciones geográficas, la certificación de productos regionales, el impulso de marcas colectivas y la preservación de la riqueza cultural guerrerense.

Buscan posicionar a Guerrero como un referente económico a nivel internacional

Esthela Damián afirmó que el crecimiento económico de Guerrero debe sustentarse en infraestructura moderna, capacidad técnica y condiciones que permitan generar mayores oportunidades para productores, emprendedores e inversionistas.

En ese sentido, destacó que el estado cuenta con ventajas competitivas como su ubicación estratégica, el potencial de sus puertos y la calidad de sus productos, por lo que el proyecto “Guerrero hacia el Mundo” pretende abrir nuevas oportunidades para que sectores como el agrícola, artesanal y empresarial amplíen su presencia en mercados internacionales.

Asimismo, señaló que la modernización de la infraestructura logística, la atracción de inversiones y la protección del patrimonio productivo serán elementos fundamentales para fortalecer el desarrollo económico y construir un modelo de crecimiento que beneficie a las comunidades guerrerenses.