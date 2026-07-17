La exconsejera jurídica del Ejecutivo Federal, Esthela Damián Peralta, participó como madrina de la generación 2021-2026 “Raúl Arturo Vázquez García” de la Facultad de Odontología de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro).

Durante la ceremonia de clausura, realizada en Acapulco, 158 nuevos profesionales concluyeron su formación académica, en un acto que reunió a autoridades universitarias, familiares y estudiantes.

En su mensaje, Esthela Damián reconoció el esfuerzo realizado por las y los graduados, así como el respaldo de sus familias para hacer posible la conclusión de sus estudios universitarios.

Esthela Damián llama a las juventudes a contribuir al desarrollo de Guerrero

La exfuncionaria afirmó que las juventudes representan el presente de Guerrero y las exhortó a ejercer su profesión con compromiso social, especialmente en las comunidades donde el acceso a los servicios de salud es limitado.

Asimismo, recordó sus orígenes en Chilpancingo y señaló que su trayectoria profesional comenzó desde las comunidades, donde descubrió su vocación de servicio público. En ese contexto, invitó a las y los egresados a perseguir sus metas y no poner límites a sus aspiraciones.

También los convocó a realizar su servicio social en las regiones donde existe mayor necesidad de atención odontológica, como municipios de la Montaña de Guerrero, con el propósito de contribuir al bienestar de la población.

Esthela Damián entrega mensaje de inspiración a egresados de la UAGro

Como parte de su participación, Esthela Damián invitó a las y los nuevos odontólogos a mantener la perseverancia y afrontar los retos de su vida profesional con determinación.

Para cerrar su intervención, compartió un fragmento del poema “No te salves”, del escritor uruguayo Mario Benedetti, como un mensaje de inspiración para las y los egresados en el inicio de su vida profesional.

Al concluir la ceremonia, los integrantes de la generación 2021-2026 de la Facultad de Odontología de la UAGro despidieron a su madrina entre aplausos y muestras de afecto, en un acto que puso de relieve la importancia de la educación pública, la formación profesional y el compromiso social con el desarrollo de Guerrero.