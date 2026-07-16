Esthela Damián respalda a comunidades de la Montaña desde Alcozauca.

La exconsejera jurídica del Ejecutivo Federal, Esthela Damián Peralta, encabezó una Asamblea en Defensa de la Soberanía Nacional en Alcozauca de Guerrero, municipio reconocido por ser el primero gobernado por la izquierda en México, donde reafirmó su compromiso con las comunidades originarias y con los principios de la Cuarta Transformación.

Durante el encuentro, Esthela Damián Peralta estuvo acompañada por la maestra Liduvina Vergara Vega, compañera de lucha del histórico líder social Othón Salazar Ramírez, considerado el primer presidente municipal de oposición y de izquierda en el país.

Es un honor estar aquí en Alcozauca, una tierra de hombres y mujeres valientes que abrieron el camino de la democracia en nuestro país. Hoy caminamos con la frente en alto y con el orgullo de nuestra historia, acompañados por la maestra Liduvina, quien mantiene encendida la llama de esa primera gran lucha. Esthela Damián Peralta, exconsejera jurídica del Ejecutivo Federal

La aspirante a la Coordinación de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación en Guerrero señaló que el municipio representa un referente histórico para los movimientos de izquierda y destacó el papel de quienes impulsaron la lucha democrática en la entidad.

Esthela Damián reafirma compromiso con el pueblo de Guerrero

Ante habitantes de la Montaña de Guerrero, Esthela Damián Peralta sostuvo que la política debe mantenerse cercana a la ciudadanía y responder a las necesidades de las comunidades.

Yo soy raza, soy pueblo. Y un político siempre, bajo cualquier circunstancia, debe mirar de frente al pueblo y caminar a su lado. El verdadero compromiso está aquí, en el territorio, escuchando y resolviendo. Por eso llamo a todas y todos a no olvidar nunca sus valores, sus raíces ni a su gente. Esthela Damián Peralta, exconsejera jurídica del Ejecutivo Federal

Esthela Damián reiteró que su proyecto busca construir soluciones desde las comunidades y fortalecer el trabajo conjunto con los pueblos originarios de Guerrero.

Esthela Damián respalda a comunidades de la Montaña desde Alcozauca. (cortesía )

Comunidades de la Montaña envían respaldo a Claudia Sheinbaum

Durante la asamblea, los asistentes enviaron un mensaje de apoyo a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y expresaron su respaldo a la defensa de la soberanía nacional, además de un llamado a mantener la unidad de las comunidades de la región.

Esthela Damián Peralta aseguró que continuará recorriendo Guerrero para fortalecer el diálogo con la ciudadanía y consolidar propuestas para el desarrollo de la entidad, a través de la plataforma Guerrero del Futuro.