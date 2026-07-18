La exconsejera jurídica del Ejecutivo Federal, Esthela Damián Peralta, encabezó una asamblea informativa con vecinos de la colonia Costa Azul, en Acapulco, donde participaron representantes del sector salud, deportistas y habitantes de la zona para manifestar su respaldo a la estrategia de defensa de la soberanía nacional que impulsa la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

Durante el encuentro, los asistentes coincidieron en que la protección de la soberanía también implica fortalecer los derechos sociales y el bienestar de las comunidades.

Esthela Damián destaca la importancia de la salud y el deporte

La exconsejera jurídica del Ejecutivo Federal, Esthela Damián Peralta, agradeció la participación de profesionales de la salud y de la comunidad deportiva, al señalar que estos sectores son fundamentales para construir una sociedad con mayores oportunidades.

Hablar de soberanía nacional no es un concepto abstracto; es defender la salud de nuestras familias, es garantizar que nuestros atletas tengan espacios dignos para entrenar y es asegurar que la justicia social llegue a cada hogar. Me llena de orgullo ver que aquí en Costa Azul el sector salud, nuestros deportistas y los vecinos están listos para dar el último estirón en esta recta final. La soberanía se defiende con un pueblo fuerte, educado y sano. Esthela Damián Peralta, exconsejera jurídica del Ejecutivo Federal

Esthela Damián encabeza asamblea por la defensa de la soberanía nacional. (cortesía)

Llama a fortalecer la organización en Guerrero

La exconsejera jurídica del Ejecutivo Federal, Esthela Damián, afirmó que Guerrero vive un momento que requiere la participación de distintos sectores de la sociedad y convocó a la militancia y simpatizantes de Morena a mantenerse organizados rumbo al proceso interno del partido.