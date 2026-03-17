Con el objetivo de fortalecer la paz, la justicia y el bienestar social de Guerrero, la gobernadora Evelyn Salgado, de la mano de la subsecretaria de Construcción de Paz, Participación Social y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación, Rocío Bárcena Molina, instalaron el Consejo estatal y los Consejos Municipales de Paz y Justicia Cívica.

Durante el evento, la gobernadora señaló que este modelo promueve la participación ciudadana a través de comités de paz, los cuales se encargarán de recuperar espacios públicos, fomentar la cultura de la legalidad y reconstruir el tejido social.

Consejos de Paz buscan fortalecer la seguridad y justicia cívica

Evelyn Salgado explicó que esta estrategia es impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum para mejorar los indicadores de seguridad en diversas entidades, logrando avances significativos.

Asimismo, destacó que la estrategia no solo se enfoca en seguridad, sino que también abarca el bienestar, el desarrollo y programas sociales que beneficien a toda la población en cada rincón del estado.

“En Guerrero la paz se construye con el pueblo, desde el territorio y con corresponsabilidad, atendiendo las causas profundas” Evelyn Salgado, gobernadora de Guerrero

Por su parte, Rocío Bárcena destacó el trabajo de la gobernadora y aseguró que seguirán trabajando de la mano junto a autoridades federales para atender las causas que generan violencia, con el objetivo de reducir los índices de delitos como homicidio, robo y extorsión.

Finalmente, la gobernadora tomó protesta a las y los integrantes del Consejo Estatal de Paz y Justicia Cívica, al mismo tiempo que hizo un llamado para que la ciudadanía se acerque y participe en la construcción de un Guerrero sin violencia y en paz.

Guerrero instala Consejos de Paz para prevenir la violencia (cortesía)

Al evento asistieron autoridades y representantes de los tres niveles de gobierno, además de académicos, de seguridad, alcaldes, empresarios y funcionarios públicos de diversas dependencias estatales.

Con la inauguración de estos Consejos de Paz, Evelyn Salgado reafirma su compromiso de seguir impulsando acciones que impacten directamente en la calidad de vida de las y los ciudadanos, mejorando el entorno y garantizando paz y tranquilidad.