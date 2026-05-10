Guerrero registró una importante afluencia turística durante la celebración del Día de las Madres 2026, con miles de visitantes que arribaron a los distintos destinos del estado para disfrutar de actividades familiares, playas, gastronomía y espacios recreativos.

Como parte de la estrategia impulsada por la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, la Secretaría de Turismo Estatal (SECTUR), encabezada por Simón Quiñones Orozco, mantiene acciones de promoción turística y atención a visitantes, fortaleciendo la actividad económica y la presencia de turistas nacionales y extranjeros en el estado.

Acapulco impulsa turismo en Guerrero con alta ocupación hotelera por Día de las Madres

La SECTUR informó que Acapulco se posicionó este domingo como el destino con mayor ocupación hotelera en Guerrero, al registrar un promedio general de 66.7 por ciento.

La zona Dorada encabezó la demanda turística con 87.9 por ciento de ocupación, seguida de la Bahía Histórica con 75.8 por ciento y la zona Diamante con 32.2 por ciento.

La dependencia destacó que la oferta turística del puerto, integrada por playas, gastronomía, entretenimiento y espacios renovados, continúa consolidando a Acapulco como uno de los destinos favoritos del país para vacacionar y celebrar fechas especiales.

Destinos turísticos de Guerrero atraen visitantes este 10 de mayo. (Cortesía)

Asimismo, en la región de la Costa Grande, Ixtapa reportó una ocupación hotelera de 56.1 por ciento, mientras que Zihuatanejo alcanzó 58 por ciento, manteniéndose entre los sitios preferidos para quienes buscan descanso, ecoturismo y experiencias gastronómicas.

Por su parte, La Unión registró una ocupación de 54.5 por ciento, impulsada por la llegada de visitantes a destinos como Troncones, La Saladita y Majahua.

Mientras tanto, Taxco de Alarcón alcanzó una ocupación hotelera de 46.5 por ciento, reafirmando su atractivo turístico por su arquitectura colonial, tradición platera y riqueza cultural.

Finalmente, la SECTUR informó que el promedio general de ocupación hotelera en Guerrero se ubicó en 61.9 por ciento durante este fin de semana conmemorativo, reflejando la preferencia de turistas por los destinos turísticos del estado.