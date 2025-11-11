El ex candidato a la presidencia municipal de Acapulco, Ramiro Solorio Almazán, presentó a medios de comunicación su libro “En Guerrero todo se puede: 51 anti frases célebres de la doctora Abelina López Rodríguez”.

El político guerrerense, también conocido como “el Brother”, señaló que el propósito de esta obra es dejar testimonio de la administración de la alcaldesa de Acapulco usando sus propias palabras y dejando de lado adjetivos.

Cada una de las frases recopiladas está escrita de manera literal y existen pruebas documentales de que Abelina López se expresó en esos términos, por increíbles que suenen algunas declaraciones.

Además, cada una de las anti frases viene acompañada de unas líneas que dan un importante y necesario contexto a las declaraciones de la política morenista, quien llegó a la presidencia municipal en 2021 y en 2024, contra todo pronóstico, logró quedarse para un segundo periodo.

Las frases célebres son las que motivan o inspiran, y estas anti frases son exactamente lo contrario. Es una enseñanza, sí, pero a la inversa. Es decir, lo que no se debe hacer ni decir en el ejercicio del poder. Ramiro Solorio

Abelina López Rodríguez es un ejemplo de lo que se debe hacer en política: Ramiro Solorio

La frase que da título al libro proviene de junio pasado, cuando se dio a conocer que la la Auditoría Superior del Estado investiga irregularidades cometidas durante su administración por 898 millones de pesos.

En aquella ocasión trascendió que López Rodríguez había tramitado un amparo para impedir su detención. Cuando la prensa le preguntó por qué buscó protección de la justicia sin que hubiera un señalamiento directo en su contra, respondió que lo hizo “porque en Guerrero todo se puede”.

Ramiro Solorio agregó que hubo algunas frases que no fueron incluidas en esta edición porque sucedieron hace sólo unas semanas, pero la alcaldesa da tanto material que seguramente habrá un segundo volumen.

Por ejemplo, el incidente del collar de 200 mil pesos que usó en un evento público y cuya propiedad justificó señalando que había sido un regalo del pueblo, para luego mostrar un collar diferente y de menor valor.

Por otro lado, denunció Abelina López engaña a los acapulqueños cuando afirma que ha logrado reducir la deuda de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco mantiene con la Comisión Federal de Electricidad y, por el contrario, ha aumentado.

También refirió que en estos años de gobiernos morenistas el número de empleados del municipio se ha multiplicado hasta superar los ocho mil, de los cuales más de cinco mil están ya sindicalizados, lo que dificultará hacer una reestructuración de personal en las próximas décadas.

Finalmente, ‘el Brother’ apuntó que el futuro de Abelina López Rodríguez no apunta hacia el Palacio de Gobierno de Chilpancingo, como aseguran sus colaboradores cercanos, sino hacia la rendición de cuentas y el ajuste de cuentas.