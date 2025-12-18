La gobernadora Evelyn Salgado Pineda impulsó trabajos integrales de rehabilitación en los miradores de Puerto Marqués y Las Brisas, ahora denominados Mirador Amanecer y Mirador Atardecer, como parte de la remodelación urbana del corredor turístico de Acapulco ubicado en la Avenida Escénica.

Las obras permitieron mejorar la imagen del puerto y transformar estos espacios en puntos más funcionales, seguros y accesibles, enriqueciendo la experiencia de visitantes locales y turistas, al tiempo que se garantiza el confort y la durabilidad de la infraestructura.

Evelyn Salgado fortalece la experiencia turística con rehabilitación de miradores

El Mirador Amanecer fue equipado con mobiliario urbano y jardinería adecuada al clima tropical-costero, lo que realza la vista hacia Puerto Marqués. Además, se instalaron pórticos con identidad gráfica del puerto y del estado, así como el nombre “Acapulco”, con el objetivo de generar apropiación y reconocimiento del espacio.

Este mirador también podrá ser utilizado durante la noche, ya que cuenta con luminarias que resaltan las estructuras sin afectar las vistas panorámicas. A ello se suma una mejor movilidad, reforzada con la delimitación clara de áreas vehiculares y peatonales, señalética visible, reductores de velocidad y espacios de estacionamiento.

En materia de seguridad, ambos miradores fueron equipados con botones de pánico de última generación, integrados a un sistema de videovigilancia y comunicación directa con el Centro de Control, Comando, Cómputo, Comunicaciones y Coordinación (C5) del estado de Guerrero.

El gobierno de Guerrero rehabilitó los miradores Amanecer y Atardecer en la Avenida Escénica para fortalecer la imagen urbana. (Cortesía )

La rehabilitación fue desarrollada bajo criterios de diseño urbano funcional, respetando el paisaje y el terreno natural, así como la vista hacia la bahía, lo que consolida a estos espacios como puntos de referencia urbana que fortalecen la imagen de la Avenida Escénica, uno de los corredores turísticos más importantes del puerto.

Por su parte, el Mirador Atardecer incluyó la adecuación del sistema de drenaje pluvial con nuevas rejillas, trabajos de mantenimiento y corrección de elementos constructivos existentes, además de la integración de un área de estacionamiento con capacidad para 23 vehículos y un sitio de taxis formal.

Este espacio tiene una capacidad estimada de entre 80 y 120 usuarios simultáneos, con una proyección de afluencia anual de entre 150 mil y 220 mil visitantes, tanto locales como foráneos.

Con estas acciones, la administración que encabeza Evelyn Salgado refuerza la mejora de la imagen turística de Acapulco, y consolida a los #MiradoresDelHogarDelSol como un símbolo del desarrollo y proyección del puerto a nivel nacional e internacional.