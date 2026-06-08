Evelyn Salgado Pineda y la coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, instalaron un Puesto de Comando Interinstitucional para fortalecer la coordinación entre los tres órdenes de gobierno y agilizar la atención de emergencias derivadas de los efectos de la tormenta tropical Boris en Guerrero.

Durante la sesión extraordinaria del Consejo Estatal de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, en la que participaron autoridades federales, estatales y alcaldes de las ocho regiones de la entidad, la mandataria estatal reiteró el llamado a la población a mantenerse atenta a la información oficial y a seguir las recomendaciones de las autoridades.

Evelyn Salgado refuerza acciones preventivas ante lluvias y vientos provocados por Boris

“No hay que confiarnos ni bajar la guardia, estamos atentos”, puntualizó Evelyn Salgado, al advertir que el sistema meteorológico provocará lluvias intensas en diversas regiones del estado, por lo que se han fortalecido las medidas preventivas y los protocolos de respuesta inmediata.

De acuerdo con los pronósticos, se esperan vientos de hasta 80 kilómetros por hora en las costas guerrerenses, así como oleaje de hasta cuatro metros de altura, condiciones que podrían generar afectaciones principalmente en municipios costeros.

Durante la reunión de trabajo se revisaron las zonas susceptibles de inundación y el índice de riesgo de 26 municipios de la entidad. De ellos, 14 presentan riesgo alto y 12 riesgo muy alto.

Asimismo, se evaluó la situación de inestabilidad de laderas, una de las principales amenazas durante la temporada de lluvias. Entre los municipios que mantienen vigilancia especial se encuentran Acapulco, Chilpancingo, Taxco, Olinalá, Heliodoro Castillo y San Miguel Totolapan, entre otros.

La gobernadora informó que el Puesto de Comando Interinstitucional operará de manera permanente para fortalecer la comunicación, el monitoreo y la capacidad de respuesta ante cualquier contingencia relacionada con la temporada de lluvias y ciclones tropicales 2026.

Por su parte, Laura Velázquez Alzúa reconoció el trabajo preventivo realizado por el Gobierno de Guerrero y destacó la coordinación existente entre las instituciones de los tres órdenes de gobierno para salvaguardar a la población.

Autoridades fortalecen vigilancia en municipios de Guerrero con mayor riesgo de afectaciones

La funcionaria federal resaltó las labores de desazolve y limpieza realizadas en el río Papagayo, el río La Sabana y diversos canales pluviales de Acapulco, acciones impulsadas para disminuir riesgos de inundación y proteger el patrimonio de las familias guerrerenses.

Durante la sesión también se revisaron los municipios con mayores niveles de riesgo para reforzar la vigilancia y mantener una comunicación permanente con la ciudadanía durante el paso de Boris.

Evelyn Salgado afirmó que la prioridad de su administración es la prevención y la atención inmediata para proteger la vida de las y los guerrerenses, por lo que continuará trabajando de manera coordinada con el Gobierno de México.

La mandataria destacó además la participación de la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Guardia Nacional, Comisión Federal de Electricidad, Comisión Nacional del Agua y autoridades municipales para atender cualquier emergencia que pudiera registrarse.

Finalmente, hizo un llamado a la población a evitar la difusión de videos antiguos o información falsa que genere desinformación y exhortó a mantenerse informada únicamente a través de los canales oficiales de Protección Civil y de las autoridades gubernamentales.