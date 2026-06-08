La gobernadora Evelyn Salgado Pineda sostuvo una reunión con alcaldesas y alcaldes de municipios afectados por las lluvias provocadas por la Depresión Tropical Dos-E, fenómeno que continúa fortaleciéndose y mantiene su trayectoria hacia las costas de Guerrero.

La mandataria estatal informó que el Consejo Estatal de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil se mantiene en sesión permanente para coordinar la atención entre los tres órdenes de gobierno y reforzar las acciones preventivas destinadas a proteger a la población, especialmente en las zonas con mayores afectaciones por las precipitaciones.

Evelyn Salgado intensifica acciones preventivas en regiones con mayor riesgo por lluvias

Ante el pronóstico de lluvias para las próximas horas, Evelyn Salgado instruyó fortalecer las medidas de prevención y mantener una estrecha coordinación con los Consejos Municipales de Protección Civil, particularmente en las regiones de Costa Chica, Costa Grande, Acapulco, Sierra, Centro y Montaña, donde se esperan las precipitaciones más intensas.

Asimismo, señaló que como parte de las acciones preventivas se determinó la suspensión de clases para el lunes 8 de junio en dichas regiones. También exhortó a las autoridades municipales a verificar las condiciones de los refugios temporales, monitorear zonas de riesgo, reforzar el perifoneo preventivo y difundir información oficial entre la población.

La gobernadora precisó que estas medidas buscan actuar con responsabilidad y anticipación para reducir riesgos, privilegiando la prevención y la protección de las familias guerrerenses.

Evelyn Salgado coordina atención a afectaciones por lluvias en Guerrero

Durante la reunión virtual, atendió reportes de alcaldes y alcaldesas relacionados con deficiencias en el suministro de energía eléctrica, los cuales fueron canalizados ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para su pronta atención.

Finalmente, recibió informes sobre afectaciones menores registradas por las lluvias en las últimas horas, situación que atribuyó a los resultados de las acciones preventivas implementadas en distintas regiones del estado.

Evelyn Salgado reiteró que su administración mantendrá respaldo permanente a los municipios que requieran apoyo adicional y reafirmó el compromiso de trabajar de manera coordinada para salvaguardar a la población ante cualquier eventualidad provocada por las condiciones meteorológicas.