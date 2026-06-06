La gobernadora Evelyn Salgado Pineda encabezó una sesión virtual extraordinaria del Consejo Estatal de Protección Civil, órgano que instaló en sesión permanente, instruyendo a cada instancia reforzar las acciones preventivas en Guerrero, así como dar seguimiento a las condiciones meteorológicas en el estado durante el fin de semana debido a los pronósticos.

Desde el municipio de Atlixtac, durante su gira de territorio, la mandataria reiteró que el gobierno del estado mantiene vigilancia permanente sobre dos zonas de baja presión con potencial de desarrollo ciclónico en el Océano Pacífico.

El Consejo Estatal de Protección Civil se va a mantener en sesión permanente, con esto damos un seguimiento puntual a la evolución de estos sistemas meteorológicos y fortalecemos esta coronación que siempre hemos tenido los tres órdenes de gobierno Evelyn Salgado

Protección Civil de Guerrero se mantiene en coordinación con alcaldes

Salgado Pineda indicó que la capacidad de respuesta institucional es permanente y se estará reforzando en coordinación con los consejos municipales de Protección Civil que encabezan las alcaldesas y los alcaldes de todo el estado, sumando esfuerzos para proteger la integridad de las familias guerrerenses.

De igual forma, la gobernadora instruyó a cada dependencia e institución que integra el Consejo Estatal de Protección Civil a reforzar las acciones preventivas y hacer un llamado a la población para mantenerse informados a través de las fuentes oficiales.

La protección de la vida de las y los guerrerenses es y será nuestra máxima prioridad Evelyn Salgado, gobernadora del estado de Guerrero

Por lo que el Titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Roberto Arroyo Matus, informó que en caso de ser necesario, el gobierno del estado cuenta con 620 refugios temporales, con capacidad de albergar a 140 mil personas en caso de ser necesario; además de mantener un despliegue operativo intenso en todas las regiones para redoblar labores de prevención.