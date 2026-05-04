La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, dio a conocer que la edición número 39 de las Jornadas Alarconianas 2026 se realizará del 16 al 23 de mayo en el Pueblo Mágico de Taxco de Alarcón, con alrededor de 60 actividades culturales para toda la familia.

El anuncio se llevó a cabo de la mano de la secretaria de Cultura, Aída Martínez Rebolledo, donde la mandataria estatal detalló que este festival se ha consolidado como espacio donde se reúne la comunidad artística y la cultura de Guerrero.

¿Qué habrá en las Jornadas Alarconianas 2026?

Durante un enlace en vivo, Salgado Pineda señaló que el domingo 17 se llevará a cabo una jornada infantil donde se presentará el “Cirko de Bolsillo”, espectáculo impulsado por el programa Alas y Raíces.

Asimismo, explicó que durante toda la semana Taxco se llenará de actividades como teatro, música y reflexión, con escenarios en la Plaza Borda, la Plazuela de la Veracruz y Casa Borda.

Por otra parte, señaló que se realizarán jornadas teatrales en comunidades como Potrero, San Juan de Dios y Acamixtla, con el objetivo de ampliar el acceso a la cultura. Además, se entregará el Premio Nacional de Dramaturgia “Juan Ruiz de Alarcón” a la dramaturga Silvia A. Peláez, originaria de Cuernavaca, Morelos.

El programa incluye actividades, como talleres, impulsadas por el Congreso de Teatro Guerrerense en coordinación con la gobernadora, con el objetivo de que más personas puedan acercarse al teatro.

Jornadas Alarconianas impulsan la cultura y el turismo en Taxco (cortesía)

Por su parte, Aída Martínez dio a conocer que el espectáculo de inauguración lo realizará la Compañía Nacional de Teatro del INBAL, quienes presentarán el montaje “De amor y oscuridad” basado en los sonetos de William Shakespeare.

De igual manera, se realizarán puestas en escena de obras reconocidas como “Las Meninas vs El Santo Oficio” y “Busco al hombre de mi vida, marido ya tuve”, con la participación de actrices como Sabine Moussier e Isabela Camil.

Finalmente, la titular de Cultura destacó que esta edición cuenta con una cartelera pensada para toda la familia, donde tanto infancias como personas adultas pueden acercarse a la cultura y el arte.

Las Jornadas Alarconianas 2026 forman parte de la tradición de Guerrero, con el objetivo de que la población pueda disfrutar de actividades culturales accesibles, consolidando el evento como uno de los más importantes del estado.