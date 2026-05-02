La gobernadora Evelyn Salgado Pineda dio a conocer la convocatoria para la Gubernatura Infantil 2026 en Guerrero, una iniciativa que, en esta edición, está dirigida únicamente a niñas, con el objetivo de impulsar la participación democrática desde la infancia y fortalecer la igualdad de género.

Durante la presentación, la mandataria estatal destacó que este ejercicio busca abrir espacios reales para que las infancias expresen sus ideas, propongan soluciones y se involucren en la vida pública del estado.

Asimismo, subrayó que esta decisión responde a una política de paridad que pretende reducir desigualdades históricas y fomentar el liderazgo femenino desde edades tempranas.

Convocatoria Gobernadora Infantil Guerrero 2026: Requisitos y registro

La convocatoria está dirigida a estudiantes de quinto y sexto grado de primaria de las ocho regiones del estado. Cada escuela podrá postular a una alumna o alumno que destaque en lo académico, así como en actividades culturales, deportivas o sociales.

El proceso se desarrollará en coordinación con el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, lo que garantizará condiciones de legalidad y transparencia en todas las etapas.

Como parte de los requisitos, las aspirantes deberán presentar un video de hasta tres minutos en el que expongan propuestas sobre temas como educación, salud, seguridad, igualdad y protección en internet. La selección se llevará a cabo en dos fases:

Un jurado elegirá a 24 finalistas

Etapa decisiva en la que, entre 13 niñas seleccionadas, se elegirá a la Gobernadora Infantil mediante un mecanismo democrático

Guerrero impulsa la participación ciudadana en infancias (cortesía)

Además, el programa contempla un enfoque incluyente, ya que el gabinete infantil integrará espacios para niñas y niños de comunidades indígenas, afromexicanas y personas con discapacidad, con el fin de garantizar representación y equidad. El registro estará disponible hasta el 30 de junio de 2026 a través de una plataforma oficial.

Quien resulte electa asumirá el cargo de manera honorífica y participará en actividades institucionales, además de conocer el funcionamiento del gobierno estatal.

Con esta iniciativa, el gobierno estatal busca promover valores como la participación, la inclusión y la cultura democrática, reforzando la idea de que la voz de la niñez también cuenta en la construcción del futuro.