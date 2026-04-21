La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, encabezó el arranque de la Colecta Anual 2026 de la Cruz Roja Mexicana, acompañada por Eduardo de Agüero Le Duc y la presidenta del DIF estatal, Liz Salgado Pineda.

Durante el evento, la mandataria convocó a la población a sumarse a esta iniciativa, al destacar la importancia de respaldar a la institución que brinda atención en situaciones de emergencia.

Evelyn Salgado llama a sumarse a la colecta de la Cruz Roja

La gobernadora subrayó que la participación ciudadana es clave para fortalecer la capacidad de respuesta de la Cruz Roja, especialmente en un estado que ha enfrentado diversos retos y desastres naturales.

También resaltó el carácter solidario de Guerrero y la importancia de mantener el apoyo a quienes trabajan en labores de auxilio, con el objetivo de alcanzar las metas planteadas en esta edición de la colecta.

Bajo el lema de este año, la mandataria realizó su aportación y reiteró el llamado a contribuir mediante donativos voluntarios, además de reconocer el trabajo de las y los socorristas.

Asimismo, destacó que la Cruz Roja se ha consolidado como una institución de referencia a nivel mundial por su labor humanitaria, especialmente en contextos de emergencia como los registrados en Acapulco.

Cruz Roja destaca respaldo institucional en Guerrero

Por su parte, el presidente nacional de la Cruz Roja Mexicana reconoció el respaldo de autoridades estatales y la participación de la sociedad, lo que permite sostener la operación de la institución y ampliar su cobertura de atención.

Durante el evento también se destacó que la colecta anual representa una de las principales fuentes de financiamiento, al contar con aportaciones de funcionarios y ciudadanía en general.

Al acto asistieron representantes de los poderes del estado, autoridades municipales, mandos militares y navales, así como integrantes del gabinete estatal, quienes realizaron donaciones como parte del inicio formal de la colecta en Guerrero.