La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, encabezó la entrega de tarjetas de los programas Pensión Mujeres Bienestar y Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, como parte de las acciones impulsadas en coordinación con el gobierno de México.

Durante el evento realizado en el Parque Papagayo en Acapulco, la mandataria estatal aseguró que continuará el trabajo conjunto para fortalecer apoyos dirigidos a mujeres, jóvenes, niños y personas de la tercera edad.

Más de 7 mil tarjetas Bienestar serán entregadas en Guerrero

Acompañada por el delegado para los programas del Bienestar, Iván Hernández Díaz, la mandataria informó que en Guerrero se distribuirán un total de 4 mil 346 tarjetas para mujeres y 2 mil 763 para adultos mayores, beneficiando a habitantes de las ocho regiones del estado.

Programas Bienestar tendrán inversión superior a 269 millones bimestrales en Guerrero (cortesía)

De acuerdo con las autoridades, esta estrategia representa una inversión superior a 269 millones de pesos bimestrales, mientras que para todo el ejercicio fiscal 2026 se contempla una bolsa mayor a mil 619 millones de pesos.

Durante la jornada participaron beneficiarios provenientes de distintas colonias de Acapulco, entre ellas Renacimiento, La Venta, Emiliano Zapata, Icacos, Las Parotas y Costa Dorada, entre otras zonas populares.

Programas Bienestar tendrán inversión superior a 269 millones bimestrales en Guerrero (cortesía)

Evelyn Salgado reconoció la contribución de las mujeres y personas adultas mayores al desarrollo de Guerrero, y reiteró que su administración mantendrá políticas públicas enfocadas en bienestar social.

Iván Hernández Díaz señaló que la Pensión Mujeres Bienestar representa una medida que impulsa autonomía económica y respaldo directo para las beneficiarias.

“Este programa significa libertad y eso solo lo podía entender otra mujer; este es un programa en lenguaje de mujer, de mujer a mujer, de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum con ustedes. Por eso es que también me da mucho gusto que sea nuestra gobernadora quien nos acompañe en la entrega del programa Pensión Mujeres Bienestar” Iván Hernández Díaz, delegado para los programas del Bienestar

Programas Bienestar tendrán inversión superior a 269 millones bimestrales en Guerrero (cortesía)

Finalmente, en representación de las personas beneficiadas, Norma Graciela Reyes López agradeció la entrega de tarjetas y aseguró que el apoyo económico será de gran ayuda para miles de hogares.