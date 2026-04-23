Evelyn Salgado entregó 42 unidades móviles al sector salud de Guerrero, con una inversión cercana a los 95 millones de pesos, con el objetivo de garantizar servicios médicos de calidad, reducir rezagos históricos y ampliar la cobertura en beneficio de las familias.

Durante el acto en la explanada de la Casa del Pueblo, la mandataria estatal destacó que esta entrega representa un hecho histórico por su impacto en hospitales y comunidades, así como por el fortalecimiento del sistema de salud en la entidad.

Evelyn Salgado fortalece la atención a la salud en Guerrero

Evelyn Salgado refrendo su compromiso con la transformación del sector salud al reforzar la infraestructura y acercar servicios médicos a zonas que históricamente han tenido menor acceso.

Se subrayó que la salud es un eje fundamental para el bienestar, el desarrollo y la educación, por lo que se mantiene el compromiso de continuar ampliando la cobertura y mejorar la atención médica en todo el estado.

Como parte de esta estrategia, se entregaron:

34 ambulancias de traslado

1 unidad móvil de mastografía

1 unidad móvil dental

6 camionetas para promoción de la salud

Estas unidades serán distribuidas en hospitales generales y comunitarios del programa IMSS-Bienestar en las ocho regiones de Guerrero.

Las unidades de mastografía y atención dental permitirán llevar servicios de prevención y detección oportuna a comunidades alejadas, fortaleciendo el acceso equitativo a la salud.

En el evento participaron autoridades del sector salud y representantes de instituciones médicas, quienes recibieron las unidades que contribuirán a mejorar la atención y reducir brechas en el servicio médico en la entidad.