La gobernadora Evelyn Salgado Pineda informó, a través de una transmisión en vivo, los reportes preliminares tras el sismo de magnitud 6.5, registrado a las 7:58 de la mañana el 2 de enero de 2026 con epicentro en el municipio de San Marcos, Guerrero.

De acuerdo con la información disponible, no se reportan víctimas ni daños graves, únicamente afectaciones menores derivadas del movimiento telúrico.

Evelyn Salgado activa protocolos de seguridad tras sismo en Guerrero

Desde las instalaciones del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5), en Acapulco, y previo a la sesión del Consejo Estatal de Protección Civil, la mandataria estatal señaló que desde el primer momento se activaron los protocolos de emergencia y se estableció comunicación directa con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien se encontraba en su conferencia matutina.

Evelyn Salgado detalló que también mantuvo contacto con las y los alcaldes del estado para obtener información preliminar y reforzar las acciones de atención a la población.

En este contexto, la titular de la Secretaría de Salud de Guerrero, Alondra García Carbajal, informó que en Chilpancingo se realizan recorridos en hospitales, donde cuatro personas fueron evacuadas del hospital del ISSSTE, el cual presentó daños menores.

Asimismo, la gobernadora anunció que continuarán los recorridos de supervisión junto con el titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Roberto Arroyo Matus, y el secretario de Turismo, Simón Quiñones Orozco, además de mandos de Sedena, Guardia Nacional y Marina.

Información preliminar sobre el sismo de 6.5 en Guerrero

El secretario de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Roberto Arroyo Matus, informó que en San Marcos, zona del epicentro, se reportan de manera preliminar seis viviendas de adobe con daños. Agregó que en algunas carreteras se registró rodamiento de rocas, sin que se presentaran accidentes.

El funcionario exhortó a la población a mantenerse atenta ante posibles réplicas, las cuales se prevé disminuyan con el paso de las horas, y precisó que no existe alerta de tsunami para las costas de Guerrero. No obstante, pidió seguir únicamente la información difundida por canales oficiales.

Por su parte, el secretario de Turismo estatal, Simón Quiñones Orozco, informó que mantiene comunicación con hoteleros y restauranteros, quienes no reportan daños relevantes en su infraestructura.

Indicó además que el aeropuerto de Acapulco, las centrales de autobuses, la Autopista del Sol y los principales túneles carreteros operan con normalidad.

Gobierno de Guerrero activa protocolos tras sismo de magnitud 6.5 en San Marcos (Cortesía )

La gobernadora Evelyn Salgado concluyó la transmisión señalando que personal de Protección Civil, Policía Estatal, Bomberos, Guardia Nacional, Sedena y Marina permanece en recorridos constantes y atención permanente para auxiliar a la población en caso de ser necesario, además de reiterar que la línea 911 está disponible para reportes ciudadanos.

Posteriormente, la mandataria encabezó la sesión extraordinaria del Consejo Estatal de Protección Civil, enlazándose con el presidente municipal de San Marcos, Misael Lorenzo Castillo, para dar seguimiento puntual a la situación.

Tras los informes de cada autoridad, se reiteró que no hay personas lesionadas ni afectaciones mayores y que los destinos turísticos operan con normalidad.

Finalmente, Evelyn Salgado declaró en sesión permanente el Consejo Estatal de Protección Civil, con todo el personal operativo en alerta para garantizar la seguridad y tranquilidad de las familias guerrerenses.