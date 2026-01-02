Hoy 2 de enero un sismo de magnitud 6.5 en San Marcos, Guerrero dejó afectaciones en la Ciudad de México (CDMX), así lo confirmó Clara Brugada Molina, Jefa de Gobierno.

El epicentro del sismo se registró hoy 2 de enero a las 07:58 horas a 15 kilómetros al suroeste de San Marcos, Guerrero informó el Servicio Sismológico Nacional (SSN).

Por lo que el Gobierno de la CDMX activó todos los protocolos ante la emergencia de un sismo del que se inició una revisión en las 16 alcaldías de la capital, así como el sobrevuelo de 5 helicópteros conocidos como Cóndores.

Que en una primera instancia se reportaron afectaciones por un conato de incendio por una antigua subestación eléctrica de las viejas instalaciones de Radio Centro en Artículo 123, la caída de un árbol y daños leves a edificios.

Estos fueron los daños que dejó a la CDMX el sismo de magnitud 6.5 en Guerrero

Tras la activación del protocolo de sismo en la CDMX, Clara Brugada, Jefa de Gobierno confirmó los siguientes daños:

12 personas lesionadas

Caída de 5 postes y 4 árboles

18 denuncias por falta de suministro eléctrico en distintas colonias

Además se evalúan 2 estructuras por riesgo de colapso, y de manera preventiva se inspeccionan 34 edificios y 5 casas habitación.

Los equipos de:

Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC)

Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC)

Bomberos de la CDMX

Secretaría de Obras y Servicios de la CDMX

Secretaría de Salud CDMX

Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México (C5-CDMX)

Se mantienen en revisión de las calles de CDMX, informó Clara Brugada.

Mientras que los servicios de transporte como el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro también activaron los protocolos correspondientes y ahora reanuda su servicio.

También desde redes sociales, usuarios compartieron videos del sismo, en los que se puede ver como se movían los edificios ante este fenómeno natural.