Tras el sismo en Guerrero hoy 2 de enero, Abelina López Rodríguez, alcaldesa de Acapulco confirmó la presencia de réplicas en Acapulco, además de algunas afectaciones en La Quebrada.

Por otra parte, se informó que hay deslaves cerca de Chilpancingo así como en “vías federales como en autopistas”.

Abelina López Rodríguez, la alcaldesa de Acapulco, negó que existieran daños graves en la ciudad, salvo la percepción de algunas réplicas tras el sismo de hoy 2 de enero en Guerrero.

Rodríguez señaló en entrevista con Milenio que hasta el momento había saldo blanco, salvo afectaciones en transformadores, fugas de gas y algunos deslaves.

Por otra parte, explicó que hay algunas réplicas que sí están siendo perceptibles, pero recordó que “es normal” y llamó a la ciudadanía en Acapulco a no alarmarse.

Asimismo, apuntó que le han reportado el deslizamiento de “algunas pequeñas rocas” en La Quebrada, pero rechazó un daño mayor.

“En el caso de La Quebrada, algunas pequeñas piedras que se deslizaron, pero no hay mayor detalle”. Abelina López Rodríguez, la alcaldesa de Acapulco.

Abelina López, alcaldesa de Acapulco, Guerrero (Abelina López Rodríguez Facebook )

En lo que respecta a los deslaves, en redes sociales se ha informado de la presencia de piedras en la autopista Cuernavaca-Acapulco.

Por otra parte, se reportó que en la carretera Acapulco-Zihuatanejo rumbo a Pie de la Cuesta, hubo deslaves que dejaron nubes de tierra que impedían un libre transito. Situación que confirmó protección civil.

Reportan deslave en la carretera Acapulco-Zihuatanejo rumbo a Pie de la Cuesta, luego del sismo de magnitud 6.5#Temblor #Guerrero pic.twitter.com/nm0TrUaLgi — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) January 2, 2026

Roberto Arroyo Matus, secretario de Protección Civil (PC) en Guerrero, confirmó que han reportado “deslizamiento de rocas” en algunas vías de comunicación por lo que pidió conducir con precaución.

“Hubo deslizamiento de rocas en varias vías federales como autopista, hay que conducir con precaución”. Roberto Arroyo Matus, secretario de Protección Civil (PC).

Asimismo, se informó la presencia de deslaves en una carretera en torno a Chilpancingo.

Réplicas y sismos tras el temblor en Guerrero

Acapulco ha percibido varias réplicas tras el sismo en San Marcos, Guerrero, hoy 2 de enero, pues según el Servicio Sismológico Nacional (SSN) han sido al menos 273 réplicas tras el temblor.

Hasta el cierre a las 10:00 am, el SSN informó que han ocurrido 273 réplicas, siendo de 4.2 la de más grande magnitud.

Ante ello, Roberto Arroyo Matus, secretario de Protección Civil (PC) en Guerrero, explicó que “las réplicas” son normales por el tipo de sismo que se vivió a las 7:58 am y alertó “es normal que se lleguen a sentir”.

Por otra parte, ha informado de al menos 7 sismos -hasta las 11:00 am- en Guerrero tras el ocurrido de 6.5: